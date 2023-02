Yanina Latorre y Estefi Berardi volvieron a cruzarse por los chats con Federico Bal

"Igual acá no se puede hablar del tema por la cautelar", respondió Estefi Berardi. A lo que rápidamente Latorre acotó: "No, lo que no se puede mostrar acá son tus chats".

Y, agregó: "Abrís la boca y te reís como una hiena porque no tenés recursos para contestarme. No se pueden mostrar tus chats que son verdaderos sino no hubieras mandando ninguna cautelar".

"Tampoco se puede hacer referencia y eso lo tendrás que explicar vos después en tribunales", retrucó Berardi. "Acá no llegó nada", volvió a decir Yanina.

"Acá no se mostró el delito, no se mostró nada", agregó.

"Hacer referencia, mostrar y extorsionar también es un delito. Por suerte, está todo grabado y cada uno tendrá que hacerse cargo", lanzó nerviosa la panelista de Mañanisíma.

Lejos de quedarse callada, Yanina contraatacó: "Y vos también de lo que hiciste y las mentiras que decís. No pasa nada total las mentirosas se manejan así, las que salen con tipos casados también ".