Fuerte cruce entre Marcelo Tinelli y Yeyo de Gregorio en el Bailando 2023: qué pasó

Y agregó: "Pero está bien, hay que cuidar a Charlotte que se fue quince días", disparó furioso dado que la mediática sí tuvo el privilegio de viajar. A lo que el conductor le respondió: "No es que cuidamos a Charlotte, yo me enteré hoy, después de todo lo que pasó, que se iba una semana, se fue quince días, y ya estaba el reemplazo puesto", justificando la decisión de la producción.

yeyo y martina.jpg

De Gregorio volvió a repetir: "Yo lo avisé hace cincuenta días y no había ningún problema, porque como los viernes no trabajamos, sábado y domingo tampoco, y el primero tampoco... pasa que me pareció mucha casualidad que siempre bailaba y bailábamos a los quince días, ahora me toco bailar el martes y el jueves, tremendo, una casualidad Marce", indicó con un tono irónico.

Finalmente, Tinelli respondió: "Y sí, debe ser casualidad, te puedo asegurar que no es a propósito, podés haber avisado pero yo no lo sabía, si, nosotros tomamos la decisión a partir de ahora no hay reemplazos pero en ningún momento sugieras que se te está perjudicando porque se te pone dos días seguidos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1740539211415961702&partner=&hide_thread=false Tenso cruce entre Yeyo de Gregorio y Marcelo Tinelli



“Me usaron para cuidar a Charlotte Caniggia”.



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/U5WwBo4jcP — América TV (@AmericaTV) December 29, 2023

Marcelo Tinelli comparó a Yeyo de Gregorio con Fede Bal: por qué

yeyo y fede bal.jpg

Tras recibir el puntaje y pasar a la siguiente ronda, Yeyo se despidió de todos y le dedicó el puntaje a Ángel de Brito, a lo que Marcelo Tinelli expresó: "Siempre es canchero. Es como Fede Bal en su momento. Ojalá pueda volver para bailar, me encantaría que siga esta pareja".

Allí, De Brito aprovechó para chicanear al participante y lanzó: "Pero Fede Bal tenía éxito".