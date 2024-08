La bronca de Yeyo de Gregorio por no ser convocado al "Cris Morena Day": qué dijo

El evento reúne a todos los actores y actrices que dieron sus primeros pasos en la televisión a muy corta edad. Uno de esos casos es Stéfano de Gregorio -más conocido como Yeyo-, aunque él no fue invitado, o eso es -al menos- lo que compartió en sus redes sociales al ser consultado por su presencia en el Cris Morena Day.

"Lo respondó acá así les contesto a toooooodos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos los éxitos de Cris. Será la próxima", escribió el joven que participó en el Bailando, luego de que una fan le indicara que había viajado desde Italia para verlo.

Y agregó: "No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cual fan como muchos de ustedes", cerró, con un emoji de corazones.

En qué proyectos de Cris Morena estuvo Yeyo de Gregorio

Si bien inició con una participación especial en "Chiquititas", el 'boom' del joven -que por entonces, era muy pequeño- fue en "Rincón de Luz".

Chiquititas (2000)

(2000) Rincón de Luz (2003) como Mateo Salinas.

(2003) como Mateo Salinas. Floricienta (2004-2005) como Tomás Fritzenwalden.

(2004-2005) como Tomás Fritzenwalden. Chiquititas sin fin (2006) como Juan Manuel 'Petardo' Flores.

(2006) como Juan Manuel 'Petardo' Flores. Casi Ángeles (2007-2010) como León 'Lleca' Benítez.

