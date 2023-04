Yeyo De Gregorio se burló de Marcos Ginocchio y lo mataron en redes sociales

En ese momento, estaban presentes Nacho Castañares, segundo puesto en el reality show, Lucila 'la Tora' Villar y Mora Jabornisky, quienes no dudaron en salir en defensa del 'primo': "Realmente tiene la paz y la forma de resolver situaciones que capaz uno se saca y se vuelve loco, el chabón siempre dice 'no, no pasa nada...'", expresó Nacho.

Inmediatamente, el actor se excusó diciendo: "Pasa que yo soy como chispita, entonces cuando lo escuchaba hablar lo miraba como diciendo 'amigo, acelerá por favor un poco que estoy desesperado por escucharte'". A lo que la Tora agregó: "De él aprendimos eso, que a veces no hace falta estar a mil. Siempre nos contaba las cosas mínimas de la vida que quizá nosotros no veíamos".

Por supuesto, en Twitter salieron a insultarlo por haberse mofado del ganador de GH: "Jodeme que el enano soberbio insufrible de Yeyo de Gregorio se burló de Marcos? Por Dios no le den bola que ese e un infeliz que hace años no pegaba ni un laburo", fue uno de los comentarios más hirientes.

A raíz de eso, a Yeyo no le quedó otra que salir a aclarar en su cuenta de Twitter lo que había sucedido: "Creo q están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay, no soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento, el pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al futbol con nosotros, es un amor, no inventen giladas, besi los qiero", disparó sin problema.

https://twitter.com/yeyitodegrego/status/1643687888356352034 Creo q están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay, no soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento, el pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al futbol con nosotros, es un amor, no inventen giladas, besi los qiero — Stefano De Gregorio (@yeyitodegrego) April 5, 2023