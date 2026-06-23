Laura Ubfal, furiosa por la salida de Titi de Gran Hermano y apuntó contra Solange Abraham

Laura Ubfal enojada

Según explicó, los distintos grupos de seguidores tuvieron un rol importante en la definición, con una fuerte movilización de los fandoms y votos que llegaron incluso desde otros países.

“Hay muchos fandoms de un lado y del otro, en una guerra muy fuerte, campanita y toda esa gente tiene mucho apoyo también del exterior, son votos que también importan de Paraguay, de Chile y se va sumando porque Pinchoya también está con ellos, aunque la gente de Pinchoya no va a gustar un peso en Sol”, sostuvo.

En esa línea, Ubfal destacó la magnitud de la participación del público: “Sea de donde sea, de donde vino la plata, hubo más de seis millones y medio de votos, o sea, la plata estuvo, los votos estuvieron, eso es indiscutible”.

Aunque reconoció que la eliminación ya es parte del juego y no puede modificarse, la periodista volvió a marcar su postura sobre Solange y su protagonismo dentro de la casa: “Así es la cosa, hay que bancarla y ahora obviamente hay que ver cómo se la baja del pony”.