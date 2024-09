Yuyito González rechazó la invitación de Susana Giménez a su living: el motivo

Sin embargo, ya se dio a conocer que esto no será posible. Esto es porque Yuyito González ya rechazó públicamente la invitación de Susana. Durante el programa "Empezar del día" de Ciudad Magazine, fue completamente filosa con sus declaraciones.

Por qué Yuyito González no va al living de Susana Giménez

yuyito gonzalez susana gimenez

“Ella (Susana) dijo algo así como que primero le haría una nota a él y después a los dos juntos”, comenzó diciendo. Luego, se plantó y miró a la cámara: “Mirá, reina, te digo algo: sabés que te adoro de toda la vida... yo si no entro de la mano de mi novio, lo veo desde Olivos”.

En ese sentido explicó su decisión y cuáles eran los motivos que la llevaban a tomar esta posición. Por lo que, dijo: “No, no, no... O es la nota para él, porque si va es para hablar de cosas importantes que son las que interesa que se le transmita a la sociedad, y después bueno, todo lo demás”.

Facu Ventura, compañero de Yuyito en el programa, sugirió que hagan una nota en "Empezar el día" y Susana forme parte también. Tal es así que la conductora quedó encantada, por lo que prefirió no asistir al piso de Telefe.

En ese sentido, Pochi de Gossipeame le sugirió ir, pero esperar a Milei fuera de cámara mientras Susana opina de su relación. Sin embargo, Yuyito no se mostró contenta y destacó: “No, no, no. Yo no necesito que opine Susana de nuestra relación, ni nadie”. Y, tras esto, remató: “Vernos juntos en un programa de televisión conversando entre nosotros no es para dársela a cualquiera”.