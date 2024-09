Yuyito González salió al cruce de las acusaciones de Fátima Florez

yuyito gonzalez milei

“No quiero hablar de cosas que no tengo ganas ni me pertenecen. Nadie me pidió no hablar. Nadie me hace a mí una bajada de línea de absolutamente nada, digo lo que quiero y lo que siento”, arrancó diciendo Yuyito.

“Hay cosas que se dicen que me dejan en una posición que no me gusta porque me ofende. Hay dos caminos: o les interesa lo que les digo, o les interesa más la novela inventada” ,sumó.

Durante la nota , la primera dama se refirió a la famosa entrevista que le había hecho a Javier Milei el año pasado en su programa Empezar el día (Ciudad Magazine). “Yo lo vi a Javier en mi entrevista, que fue fuerte, fue un bombazo y salió por todos lados. No hubo ningún coqueteo. Fue mi manera de hacer la entrevista porque mi personalidad es así. Lo volví a ver en junio en el Luna Park, donde fui en calidad de periodista y fue un flechazo. Después nos seguimos viendo, nos enamoramos y acá estamos”, manifestó.

Para darle un cierre a la nota debido a que se la notaba un poco incómoda le consultaron por la entrevista que le hará Susana Giménez al mandatario. “Hoy dije que no a ir al programa de Susana. Adentro de la mano de mi novio o lo vemos desde Olivos. A veces me sale un poco la ironía. En el caso que se concrete la entrevista con Javier, va a ser como corresponde. De intimidades no voy a ir a hablar, así que no”, le contestó.

