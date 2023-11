Yuyito González destrozó a Fátima Florez

Frente a esto, en Empezar el Día, Yuyito decidió hacer un fuerte descargo, expresando su indignación frente a la actitud de Fátima. "La verdad es que yo lo viví como un desprecio, como algo que me desconcertó", sentenció la conductora.

A lo que Facundo Ventura comentó: "Se te nota dolida... Es más, recién cuando estabas viendo la imagen, me parece que terminaste de caer en cómo fue la situación y se te llenaron los ojos de lágrimas".

Qué dijo Yuyito González sobre Fátima Florez

Entonces, Yuyito confesó: "Capaz me dio un poquito de bronca, si, porque no es linda la actitud... Es como que nos encontramos en cualquier lado con alguien y te da vuelta la cara. No es una cosa linda. Soy una persona amigable, me gusta que todos nos sintamos bien".

"¿Para vos Fátima Florez está celosa?", le consultó Ventura y Yuyito González sentenció: "Después de lo que vi ayer, creo que está celosa o molesta, o ambas. Pero hubiera sido su oportunidad de empoderarse, creo que hubiera sido la oportunidad de reírse".