Lourdes Sánchez bancó la decisión de Zaira Nara de dejar el Bailando 2023

"Para mí, estuvo pésima. Detrás de cámara, nosotros podemos decir un montón de cosas y te lo digo porque a mí me paso. Lo digo desde la carne propia, cuando Lussich me viralizó unos audios privados, míos que me dejaron supermal porque yo soy re contra boca suelta ¡Fue lo de Laurita! ¡Pero eso no se debía hacer!”, comenzó diciendo la correntina.

lourdes sanchez zaira nara

Lourdes hizo su descargo en Estamos Okey y señaló que: “Le tuve que pedir disculpas, aunque no quería, porque era un audio privado, pero me vi obligada a hacerlo; y esto es lo mismo. No podés repetir lo que escuchás”, explicó Lourdes, que señaló que “no está bueno”.

“Quizá con eso de querer hacerse la picante o tener un rebote, no estuvo bien porque del otro lado está Zaira, que es madre, que por ahí, no sé, lo ve su nena (Malaika) que ya es grande y lee que su mamá ‘llegó por chupar p…’”, agregó Sánchez.

En este punto, Pampito le preguntó a Lourdes si se ponía del lado de Zaira en su decisión de renunciar al ciclo. “Yo creo que sí. Algunos dicen que exageró Zaira, pero yo en esta la banco”, sentenció Lourdes.