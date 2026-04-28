Ed Sheeran vuelve a Buenos Aires con su “LOOP Tour”: los detalles
El artista británico se presentará el 29 de noviembre en el Estadio Huracán, en lo que será su regreso al país tras siete años.
Después de una larga espera, Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina con un show que promete ser uno de los más convocantes del año. El músico británico se presentará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de su nueva gira internacional “LOOP Tour”.
El anuncio no llegó solo: también se confirmó la participación de FINNEAS como artista invitado internacional, sumando un atractivo extra a una noche que ya genera gran expectativa entre los fans.
El “LOOP Tour” propone una experiencia completamente renovada, con un nuevo diseño escénico y un repertorio que combinará sus grandes éxitos con las canciones de su último trabajo discográfico, “Play”. Este álbum, lanzado en 2025 bajo el sello Warner, marca una etapa de exploración sonora en la carrera de Sheeran.
En “Play”, el artista se aventura a nuevos territorios musicales a partir de colaboraciones con productores y músicos de distintas partes del mundo. Inspirado en tradiciones de India y Persia —y sus conexiones con el folk irlandés—, el disco propone una fusión de estilos que construye un sonido global sin perder su esencia pop.
A la par de esta búsqueda, Sheeran mantiene su sello característico en las baladas que lo llevaron a lo más alto de la industria, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo innovador.
El impacto del álbum fue inmediato: “Play” alcanzó el puesto número 1 en múltiples países, entre ellos Australia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Además, el artista lanzó “Play – The Remixes EP”, un proyecto que reinterpreta algunas canciones junto a destacados artistas del sur de Asia como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.
En cuanto a la venta de entradas, la preventa exclusiva para clientes BBVA —con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés— comenzará el 4 de mayo a las 12 horas. Por su parte, la venta general se habilitará el 5 de mayo al mediodía, también con el mismo beneficio para clientes del banco.
Con un show completamente renovado, un invitado de lujo y un disco que expande sus horizontes musicales, Ed Sheeran se prepara para reencontrarse con el público argentino en una noche que promete ser inolvidable.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario