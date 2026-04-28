Ed Sheeran vuelve a Buenos Aires con su “LOOP Tour”: los detalles

A la par de esta búsqueda, Sheeran mantiene su sello característico en las baladas que lo llevaron a lo más alto de la industria, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo innovador.

El impacto del álbum fue inmediato: “Play” alcanzó el puesto número 1 en múltiples países, entre ellos Australia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Además, el artista lanzó “Play – The Remixes EP”, un proyecto que reinterpreta algunas canciones junto a destacados artistas del sur de Asia como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.

En cuanto a la venta de entradas, la preventa exclusiva para clientes BBVA —con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés— comenzará el 4 de mayo a las 12 horas. Por su parte, la venta general se habilitará el 5 de mayo al mediodía, también con el mismo beneficio para clientes del banco.

Con un show completamente renovado, un invitado de lujo y un disco que expande sus horizontes musicales, Ed Sheeran se prepara para reencontrarse con el público argentino en una noche que promete ser inolvidable.