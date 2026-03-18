Zendaya presentó "The Drama", su nueva película con un vestido que usó en sus primeros Premios Oscar

Tras las disculpas públicas de la presentadora, la actriz aceptó el gesto señalando: “Giuliana, acepto tus disculpas y me alegra que haya sido una experiencia de aprendizaje para ti y para la cadena”.

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El estreno de esta nueva película, donde comparte cartel con Robert Pattinson, llega en medio de un clima de intensas especulaciones sobre la vida privada de la actriz. Los rumores sobre un posible matrimonio secreto con su pareja, el actor Tom Holland, cobraron fuerza luego de que su estilista, Law Roach, emitiera algunos comentarios que sugirieron un enlace privado tras el compromiso anunciado a finales de 2024.

Pese al revuelo generado en las redes sociales, Zendaya ha preferido mantener un perfil esquivo respecto a su situación sentimental. Durante una entrevista reciente en el programa de Jimmy Kimmel, la actriz respondió con humor y misterio ante las preguntas sobre su supuesto casamiento: “¿En serio? No he visto nada de eso”.

Con este regreso triunfal a la alfombra roja, la artista no solo promociona su trabajo en pantalla, sino que reafirma su capacidad para utilizar la moda como una herramienta de comunicación poderosa y personal.