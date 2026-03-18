Zendaya presentó "The Drama", su nueva película con un vestido que usó en sus primeros Premios Oscar
La actriz y cantante protagoniza una nueva historia junto a Robert Pattinson y, en su avant premiere, aprovechó el momento para "usar algo viejo".
La alfombra roja del DGA Theater Complex en Los Ángeles fue testigo de un momento cargado de simbolismo y moda de alto impacto. Zendaya, a sus 29 años, asistió al estreno de su más reciente proyecto cinematográfico, la comedia de bodas titulada The Drama, producida por A24. Para la ocasión, la actriz decidió alinearse con la temática nupcial del filme de una manera sumamente particular: recurriendo a su propio pasado para lucir "algo antiguo".
El martes 17 de marzo, la intérprete sorprendió a los presentes al desfilar con el mismo vestido de seda de Vivienne Westwood que utilizó originalmente en la ceremonia de los Premios Oscar de 2015. Aunque en esta oportunidad optó por un peinado corto con raya lateral, su apariencia evocó de inmediato la sofisticación que mostró hace más de una década en la 87ª edición de los galardones de la Academia. En diálogo con Variety, la protagonista explicó que la elección fue un trabajo conjunto con su estilista de confianza, Law Roach, buscando dotar de un nuevo significado a una pieza icónica de su guardarropa.
La decisión de reutilizar este diseño no fue puramente estética, sino que guardaba una profunda conexión emocional y reivindicativa. Al ser consultada sobre la elección, la actriz manifestó: “Me acordé del dicho: ‘Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul’. Así que esto es mi ‘algo viejo’, por eso pensé en recuperarlo y darle una nueva vida”. Además, subrayó la relevancia que aquel momento tuvo en su formación como figura pública: “Este vestido significó muchísimo para mí. Fue un momento muy importante para mí, para mi comunidad, para mis seres queridos. Me pareció lo correcto. Y además era un vestido de novia, así que ¡vino perfecto!”.
Estas declaraciones parecen hacer referencia directa a los desafortunados eventos que rodearon su paso por los Oscar cuando apenas tenía 18 años. En aquel entonces, su look —que incluía rastas— fue objeto de comentarios ofensivos por parte de Giuliana Rancic en el programa Fashion Police, quien sugirió que la joven olía a "aceite de pachuli o marihuana".
Ante aquel agravio, Zendaya publicó un contundente comunicado en Instagram expresando: “Hay una línea muy fina entre lo gracioso y lo irrespetuoso. Alguien dijo algo sobre mi cabello en los Oscar que me dejó atónita. No porque estuviera recibiendo elogios por mi atuendo, sino porque fui blanco de insultos ignorantes y falta total de respeto. Decir que una joven de 18 años con rastas debe oler a pachuli o a ‘marihuana’ no solo es un estereotipo gigante, sino que es sumamente ofensivo”.
Tras las disculpas públicas de la presentadora, la actriz aceptó el gesto señalando: “Giuliana, acepto tus disculpas y me alegra que haya sido una experiencia de aprendizaje para ti y para la cadena”.
El estreno de esta nueva película, donde comparte cartel con Robert Pattinson, llega en medio de un clima de intensas especulaciones sobre la vida privada de la actriz. Los rumores sobre un posible matrimonio secreto con su pareja, el actor Tom Holland, cobraron fuerza luego de que su estilista, Law Roach, emitiera algunos comentarios que sugirieron un enlace privado tras el compromiso anunciado a finales de 2024.
Pese al revuelo generado en las redes sociales, Zendaya ha preferido mantener un perfil esquivo respecto a su situación sentimental. Durante una entrevista reciente en el programa de Jimmy Kimmel, la actriz respondió con humor y misterio ante las preguntas sobre su supuesto casamiento: “¿En serio? No he visto nada de eso”.
Con este regreso triunfal a la alfombra roja, la artista no solo promociona su trabajo en pantalla, sino que reafirma su capacidad para utilizar la moda como una herramienta de comunicación poderosa y personal.
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