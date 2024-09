Zoe Bogach de Gran Hermano lanzó un polémico comentario en redes y la destrozaron: "¿Quién no es racista?"

Zoe.webp

Ante la advertencia de un internauta, la modelo realizó una transmisión en vivo en TikTok: “Zoe, filtraron tu Twitter privado”, le avisaron, tras lo cual Zoe se mostró completamente despreocupada: “Ya lo sé. Me chupa un huevo. ¡Ay, chicos! Dale. ¿Quién no es racista en esta vida? Todo el mundo. Me chupa un huevo”, manifestó la modelo.

“Racista no, clasista. Lo que sea. Me chupa un huevo”, concluyó Bogach, tirando más leña al fuego.

Por supuesto, sus comentarios recibieron duras críticas por parte de los internautas: "Es muy hipócrita"; "Con razón no hablaba en la casa, si abría la boca se le notaría lo racista, clasista y mononeuronal que es"; "Zoe eras muy querida y te fuiste a la banquina con esto. Se nota que no te faltó nada en la vida. Tendrías que pedir disculpas", fueron sólo algunas de las reacciones.

El exparticipante de Gran Hermano que se volvió a presentar al casting

El Negro Onty, ex integrante de Gran Hermano 2023-2024, grabó un video y se postuló para el nuevo casting del reality de Telefe. El cordobés tuvo un paso muy fugaz en la casa y busca una segunda oportunidad.

"Tengo 31 años y este es mi primer casting para entrar a Gran Hermano. Este es el primero, no tengo recuerdos de haber entrado al anterior.... y si pasó, pasó muy rápido", manifestó en su presentación.

"Estoy soltero y no tengo hijos. No tengo hijos. Te juro que no tengo hijos", enfatizó, haciendo referencia al escándalo que lo dejó afuera del juego. "Vivo con El Paisa. Lo estoy terminando de criar. Soy soltero. Fanático de La Mona. Me encantaría entrar a la casa. Quiero saber qué se siente estar ahí", sumó.