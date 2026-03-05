Zoe Bogach rechazó el derecho a réplica en Gran Hermano: “No me sirve de nada”
La influencer aclaró en redes que no aceptará la propuesta de la producción para encontrase cara a cara con su ex.
Luego de la repercusión que generó en Gran Hermano Generación Dorada el derecho a réplica de Lucas, el exnovio de Luana Fernández, la producción del programa evaluaría repetir el recurso con otros protagonistas del reality. Entre los nombres que circularon apareció el de Zoe Bogach, quien podría enfrentarse a su ex, Manuel, tras el conflicto que protagonizaron.
Sin embargo, la propia influencer se encargó de desmentir rápidamente esa posibilidad y dejó en claro que no tiene intenciones de participar en un momento televisivo de ese tipo. A través de sus redes sociales, fue contundente sobre la propuesta. “No se ilusionen con mi derecho a réplica, no voy a hacer eso”, expresó.
Según explicó, no está interesada en volver a exponerse públicamente en relación con su antigua relación. Incluso señaló que preferiría que lo último que se haya sabido sobre el tema sea la carta documento que presentó contra su ex. “Uno, porque la verdad que no me sirve de nada. Dos, porque diga lo que diga sobre nuestra relación, me cae hate o no me creen”, sostuvo.
En paralelo, Bogach contó que actualmente está enfocada en una nueva etapa personal y profesional. En los últimos días compartió en sus redes sociales que comenzó la universidad y que su prioridad pasa por concentrarse en sus proyectos a futuro. “Estoy muy concentrada en mis cosas, en proyectar, en profesionalizarme en las cosas que quiero seguir haciendo en el futuro”, explicó.
Además, dejó en claro que, de aceptar algún tipo de propuesta mediática en el futuro, preferiría hacerlo en un contexto diferente y con otro tipo de participación. “Si yo llego a hacer algo de eso, lo voy a hacer bien, no así nomás como estar en una pantalla por cinco minutos y desaparecer”, aseguró.
Finalmente, confirmó que la idea de su participación existió, pero reiteró que no le encuentra ningún sentido a sumarse al segmento. “La propuesta estuvo, pero a mí no me sirve de nada”, concluyó, descartando definitivamente la posibilidad de un cara a cara con Manuel dentro del reality.
