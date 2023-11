Zulemita Menem habló sobre los herederos de su padre

Luego de esto, agregó: "Yo no tengo nada que aclarar, las cosas están más que claras, la justicia actuará cuando tenga que actuar", cuando De Brito le preguntó si quedaban deudas pendientes con los demás miembros de su familia. "No estoy hablando del dinero en sí -aclaró Zulemita-. Hay herederos, se presentan en la sucesión, yo ya denuncié como herederos a Carlos Nair, Antonella y Máximo y las cosas se demoraron porque Nair no tenía los papeles que acreditaban que era hijo de mi padre, que se los pide la justicia, pero ya está todo encaminado", explicó.

Qué dijo Zulemita Menem sobre los herederos de su padre

Pero, tras aquellas palabras fue cuando explotó y decidió lanzarles fuertes dichos al resto de los Menem. "Yo me levanto todos los días a las 6 y media de la mañana, trabajo, me ocupo de mis hijos, me la paso todo el día en la oficina... Yo les recomiendo a todos que trabajen, porque lo que cae de arriba es la lluvia nada más, que muevan la cola y se pongan a trabajar, es así", destacó.

"Que te caiga plata de arriba, de herencia o lo que sea, nos va a pasar a todos, en mayor o menor dimensión, pero lo principal es mantenerla y darle ejemplo a tus hijos que está bueno que no te vean todo el día de joda", cerró.