Comunicado de Cancillería: Argentina y Estados Unidos lanzan el Corredor Andes-Atlántico

El pacto también incluye compromisos en el sector de Minerales Críticos y en el ámbito Digital, promoviendo la ciberseguridad y el uso de tecnología confiable en plataformas aduaneras. Para lograr estos objetivos, el gobierno argentino se comprometió a fortalecer su marco regulatorio para garantizar transparencia y previsibilidad, atrayendo así a financistas internacionales bajo la iniciativa global de infraestructura impulsada por el G7.