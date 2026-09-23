Asamblea de la ONU: así se retiró la delegación de Estados Unidos mientras hablaba el presidente de Irán

La secuencia se produjo un día después de que Donald Trump sopesara en su discurso ante la ONU la posibilidad de "aniquilar" a Irán si no prosperan las negociaciones por el paso en el estrecho de Ormuz.

Pezeshkian también se refirió al objetivo de su gobierno de tener "nada de armas nucleares y ninguna limitación a la tecnología nuclear con fines pacíficos", aunque la cuestión de la industria nuclear en Irán es otro de los puntos claves en las negociaciones actuales con los Estados Unidos.