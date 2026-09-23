Asamblea de la ONU: así se retiró la delegación de Estados Unidos mientras hablaba el presidente de Irán
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le contestó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien deslizó sus intenciones de "aniquilar" el país asiático.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunció un discurso este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York en el que se refirió a las acusaciones de terrorismo dirigidas a su país. Mientras hablaba, la delegación de los Estados Unidos se retiró del recinto.
La secuencia fue elocuente, no sólo porque el actual dirigente del régimen iraní inició su alocución diciendo que fueron "víctimas del terrorismo" en respuesta a las declaraciones previas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino también porque provocó que se retirara el equipo de ese país.
ONU: así se retiró la delegación de Estados Unidos mientras hablaba el presidente de Irán
"Aquellos que son terroristas y entrenan y protegen terroristas nos describen a nosotros de ese modo. Nosotros sólo nos defendimos, no somos terroristas", sentenció Pezeshkian mientras la cámara enfocaba la espalda de un miembro de la delegación estadounidense.
"Nuestro pueblo experimentó en primera persona el poder militar y los efectos devastadores de sus decisiones. Han puesto a prueba nuestra propia determinación, y ahora saben bien que Irán no puede ser sometida a través de una guerra", lanzó el mandatario.
"Irán nunca ha iniciado una guerra, y siempre demostró su compromiso con la mesa negociadora. (El presidente Donald Trump) debería saber que amenazar a nuestro pueblo los hará más unidos y fuertes, y fortalecerá la resistencia de los iraníes. El pueblo de Irán no se rendirá ante la presión", sentenció.
La secuencia se produjo un día después de que Donald Trump sopesara en su discurso ante la ONU la posibilidad de "aniquilar" a Irán si no prosperan las negociaciones por el paso en el estrecho de Ormuz.
Pezeshkian también se refirió al objetivo de su gobierno de tener "nada de armas nucleares y ninguna limitación a la tecnología nuclear con fines pacíficos", aunque la cuestión de la industria nuclear en Irán es otro de los puntos claves en las negociaciones actuales con los Estados Unidos.
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