Estados Unidos suspende las entrevistas para tramitar la visa: los motivos
En el marco de la endurecida política migratoria del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Estado frenó temporalmente citas en embajadas y consulados.
En una medida de alcance global, el gobierno de los Estados Unidos suspendió de forma temporal todas las citas para visa de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo, mientras prepara una revocación histórica de unos 200.000 visados de todo el mundo.
La decisión responde a la puesta en marcha de un programa de formación intensiva destinado a los funcionarios consulares, con el objetivo declarado de optimizar los filtros de seguridad y descartar a aquellos solicitantes que puedan considerarse potenciales beneficiarios de asistencia pública en el país.
La noticia, adelantada inicialmente por el Financial Times, fue confirmada por el Departamento de Estado, desde donde informaron que los postulantes con entrevistas ya programadas comenzaron a recibir notificaciones electrónicas sobre la reprogramación de sus turnos.
Esta directiva se enmarca en la agresiva campaña de control migratorio impulsada por la administración de Donald Trump, la cual incluye restricciones por motivos de seguridad nacional y antecedentes de activismo político —como las protestas vinculadas al conflicto en Gaza—, aunque la ofensiva ya registra ciertos frenos en el plano judicial. De hecho, recientemente un juez federal anuló una política que impedía la emisión de visados a ciudadanos de 75 países por considerar que excedía las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio.
Organizaciones de derechos humanos repudiaron estas acciones, calificándolas de discriminatorias, restrictivas de la libertad de expresión y perjudiciales para los derechos de las minorías.
Avanza la histórica revocación de hasta 200.000 visas de Estados Unidos
En paralelo al freno en las admisiones de inmigrantes, la Casa Blanca se prepara para ejecutar una medida sin precedentes: la cancelación masiva de hasta 200.000 visas de negocios (B1) y turismo (B2) emitidas entre 2016 y 2026.
Según documentos internos obtenidos por The Associated Press y confirmados por fuentes oficiales, la iniciativa —que será anunciada formalmente en las próximas semanas por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— afectará directamente a aquellos titulares que hayan ingresado al país y posteriormente presentado solicitudes de asilo.
Si bien las dimensiones exactas del impacto aún se evalúan, la disposición reconfigura las exigencias para quienes tramiten permisos temporales, obligándolos a comprometerse formalmente a no iniciar procesos de asilo y a demostrar fehacientemente su intención de retornar a sus países de origen tras concluir su estadía.
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