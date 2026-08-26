Estados Unidos suspende las entrevistas para tramitar la visa: los motivos

Avanza la histórica revocación de hasta 200.000 visas de Estados Unidos

En paralelo al freno en las admisiones de inmigrantes, la Casa Blanca se prepara para ejecutar una medida sin precedentes: la cancelación masiva de hasta 200.000 visas de negocios (B1) y turismo (B2) emitidas entre 2016 y 2026.

Según documentos internos obtenidos por The Associated Press y confirmados por fuentes oficiales, la iniciativa —que será anunciada formalmente en las próximas semanas por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— afectará directamente a aquellos titulares que hayan ingresado al país y posteriormente presentado solicitudes de asilo.

Si bien las dimensiones exactas del impacto aún se evalúan, la disposición reconfigura las exigencias para quienes tramiten permisos temporales, obligándolos a comprometerse formalmente a no iniciar procesos de asilo y a demostrar fehacientemente su intención de retornar a sus países de origen tras concluir su estadía.