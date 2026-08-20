Tenía la visa de Estados Unidos vencida, viajó a ver a la Selección y la detuvieron

En ese momento, Martina pidió ir al baño y aprovechó para avisarles a sus conocidos sobre lo que estaba ocurriendo. Según relató, sus amigos fueron esposados, mientras que ella no. “Estaba muy nerviosa y todos los agentes eran hombres. Desde el momento cero dije que me quería ir, que podía pagar mi pasaje a la Argentina y que aceptaba mi salida voluntaria”, indicó.

Desde el aeropuerto fue trasladada a un centro migratorio ubicado a unos 15 minutos. Inicialmente le dijeron que pasaría una noche detenida, pero después le comunicaron que permanecería una semana. Finalmente, el plazo se extendió por 17 días.

Detenida e incomunicada

Durante las primeras 48 horas, Martina permaneció incomunicada. Mientras tanto, sus familiares y amigos intentaron conseguir ayuda y se contactaron con el consulado argentino.

“Fue un infierno. Estuve incomunicada, pasando frío y hambre”, sostuvo la joven y agregó: “Yo era un número más. A nadie le importaba lo que me pasara”.

La joven tuvo que regresar a Córdoba

Como había dejado de comer, fue derivada a una consulta con profesionales de salud mental, donde recibió una advertencia: “Me dijeron: ‘Tenés que comer porque si no comés, te vas a morir. Y si vos te morís, acá a nadie le importa’. Ahí me cayó la ficha de que, si yo no hacía cosas para sobrevivir esos días, nadie lo iba a hacer por mí”.

Después de 17 días, Martina regresó a Argentina y actualmente se encuentra en Córdoba. Según explicó, no recibió formalmente una deportación, sino que las autoridades estadounidenses cancelaron su visa y quedó imposibilitada de regresar al país durante un cierto período.

Según indicó, también perdió el acceso a prácticamente todas sus pertenencias, como su computadora, su valija y otros objetos personales que quedaron en Hawái. “Llegué a la Argentina con tres remeras de la Selección, dos remeras del Dibu y dos polleras. Y hacía 15 grados”, contó.

A pesar de la experiencia, Martina reconoció que había permanecido en Estados Unidos más tiempo del permitido y asumió su responsabilidad por haber incumplido las normas migratorias. “Hay dos cosas que pueden ser verdad al mismo tiempo. Yo estaba excedida en mi estadía y, como cualquier persona que entra a otro país, tenía la obligación de respetar sus leyes”, señaló.

Si bien remarcó la importancia de que los turistas que ingresan a Estados Unidos conozcan las leyes y sean conscientes de los riesgos, cuestionó las condiciones en las que se desarrolló su detención: “Las personas migrantes siguen teniendo derechos, dignidad y derecho al debido proceso. No creo que debamos normalizar que, porque alguien incumplió una norma migratoria, cualquier forma de detención o trato quede automáticamente justificada”.