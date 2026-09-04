Feriados de todo el país: cuántas días quedan en la segunda mitad del año
Los próximos feriados traerán nuevos descansos: agosto tendrá una jornada nacional y desde septiembre habrá cuatro más, además de fines de semana largos.
El calendario de feriados 2026 tendrá un nuevo descanso el lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días y dará paso a la última parte del año, que todavía contempla cinco feriados nacionales y cuatro períodos de descanso extendido hasta diciembre, según el cronograma oficial del Gobierno.
En la provincia de Corrientes, además, la capital y la ciudad de Mercedes tendrán un día adicional por la celebración de la Virgen de la Merced, el próximo 24 de septiembre.
La distribución de los feriados y fines de semana largos resulta clave para organizar viajes, actividades comerciales y jornadas laborales. En este sentido, septiembre será un mes sin feriados nacionales, por lo que el próximo descanso extendido a nivel nacional llegará recién durante octubre.
A la hora de planificar el descanso, también es importante distinguir entre los feriados nacionales y los días no laborables con fines turísticos.
En el primer caso, se aplican las normas establecidas sobre el descanso y la remuneración correspondiente para quienes deban trabajar. En cambio, durante los días no laborables turísticos, la decisión de otorgar o no la jornada de descanso queda en manos del empleador.
Los feriados restantes del 2026
A partir del 10 de agosto, todavía quedan varios feriados nacionales en el calendario de Argentina. Las próximas fechas que marcarán jornadas de descanso son:
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Luego del feriado del 17 de agosto, septiembre será el único mes del período que no tendrá feriados nacionales. El calendario volverá a ofrecer una jornada de descanso en octubre, cuando llegue el lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Por su parte, en noviembre el feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 23, lo que permitirá conformar un nuevo descanso extendido. Finalmente, diciembre será el mes con más feriados de la última parte del año, ya que tendrá las fechas correspondientes a la Inmaculada Concepción de María y Navidad.
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