 Feriados de todo el país: cuántas días quedan en la segunda mitad del año

Feriado del 10 de octubre

Los feriados restantes del 2026

A partir del 10 de agosto, todavía quedan varios feriados nacionales en el calendario de Argentina. Las próximas fechas que marcarán jornadas de descanso son:

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

Luego del feriado del 17 de agosto, septiembre será el único mes del período que no tendrá feriados nacionales. El calendario volverá a ofrecer una jornada de descanso en octubre, cuando llegue el lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Por su parte, en noviembre el feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 23, lo que permitirá conformar un nuevo descanso extendido. Finalmente, diciembre será el mes con más feriados de la última parte del año, ya que tendrá las fechas correspondientes a la Inmaculada Concepción de María y Navidad.