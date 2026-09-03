Septiembre de 2026: lo que se sabe sobre si habrá feriados
Todavía quedan varias fechas de descanso durante los últimos meses del año, incluidos fines de semana largos.
Con el comienzo de un nuevo mes, muchas personas revisan el calendario de feriados 2026 para conocer cuándo llegará la próxima oportunidad de disfrutar de un descanso adicional. Septiembre, sin embargo, presenta una particularidad respecto de buena parte del resto del año.
De acuerdo con el calendario establecido para 2026 en Argentina, durante septiembre no habrá ningún feriado nacional. Por este motivo, habrá que esperar hasta octubre para encontrar el próximo descanso que permita formar un fin de semana largo.
Lo que se sabe sobre si habrá feriados en septiembre 2026
Septiembre de 2026 no cuenta con feriados nacionales, por lo que durante el mes se mantendrá el esquema habitual de actividad laboral. Esto significa que ninguna de las fechas conmemorativas del período implica un descanso obligatorio de alcance nacional.
Sin embargo, existen dos jornadas importantes dentro del calendario. Una de ellas es el 11 de septiembre, Día del Maestro, que puede implicar la suspensión de clases en distintos establecimientos educativos en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.
Otra fecha destacada es el 21 de septiembre, Día del Estudiante y comienzo de la primavera. Tradicionalmente, esta jornada está vinculada con actividades y suspensión de clases en diferentes instituciones educativas, especialmente del nivel secundario y universitario.
De todas maneras, ninguna de estas fechas constituye un feriado nacional. Por lo tanto, no generan un día de descanso obligatorio para los trabajadores del comercio, la administración pública o el sector privado en general.
El próximo feriado nacional llegará el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer lunes, permitirá conformar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.
Calendario de feriados 2026
Luego de septiembre, todavía quedan diferentes feriados y días no laborables durante 2026. Las fechas previstas para los últimos meses del año son:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
De esta manera, aunque septiembre no tendrá feriados nacionales, los últimos tres meses del año volverán a ofrecer oportunidades para organizar escapadas y descansos extendidos.
Además, es importante distinguir entre feriados nacionales y días no laborables. Durante un feriado rigen las normas correspondientes al descanso dominical y, en caso de trabajar, corresponde la remuneración establecida para estas jornadas. En los días no laborables, en cambio, generalmente queda en manos del empleador determinar si se trabaja.
Así, quienes estén esperando el próximo fin de semana largo de 2026 deberán aguardar hasta octubre, mientras que diciembre tendrá una de las últimas oportunidades del año para disfrutar de varios días consecutivos de descanso.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario