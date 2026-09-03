Septiembre de 2026: lo que se sabe sobre si habrá feriados

De todas maneras, ninguna de estas fechas constituye un feriado nacional. Por lo tanto, no generan un día de descanso obligatorio para los trabajadores del comercio, la administración pública o el sector privado en general.

El próximo feriado nacional llegará el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer lunes, permitirá conformar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Calendario de feriados 2026

Luego de septiembre, todavía quedan diferentes feriados y días no laborables durante 2026. Las fechas previstas para los últimos meses del año son:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, aunque septiembre no tendrá feriados nacionales, los últimos tres meses del año volverán a ofrecer oportunidades para organizar escapadas y descansos extendidos.

Además, es importante distinguir entre feriados nacionales y días no laborables. Durante un feriado rigen las normas correspondientes al descanso dominical y, en caso de trabajar, corresponde la remuneración establecida para estas jornadas. En los días no laborables, en cambio, generalmente queda en manos del empleador determinar si se trabaja.

Así, quienes estén esperando el próximo fin de semana largo de 2026 deberán aguardar hasta octubre, mientras que diciembre tendrá una de las últimas oportunidades del año para disfrutar de varios días consecutivos de descanso.