Fuerte mensaje de Lali en River: minuto de silencio por Agostina Vega, Dulce y víctimas de violencia machista

Además de recordar a las jóvenes asesinadas, la cantante apuntó duramente contra la postura de la actual gestión nacional frente a esta problemática estructural. "Quisiera pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista que este gobierno niega", sentenció con firmeza frente a la multitud.

Para cerrar su sentido y doloroso reclamo en el Monumental, la artista pidió recordar a "todas las mujeres asesinadas" y a los "niños y niñas que se quedaron sin sus madres" producto de la violencia patriarcal.