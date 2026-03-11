Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura.
Boca y San Lorenzo protagonizan este miércoles desde las 19:45 uno de los partidos más atractivos de la décima fecha del Torneo Apertura 2026, con transmisión de ESPN Premium a través del Pack Fútbol.
El encuentro se disputa en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y tendrá frente a frente a dos equipos que llegan con necesidades diferentes pero con la misma intención de sumar puntos importantes. El árbitro designado para impartir justicia será Pablo Echavarría.
El conjunto de la Ribera atraviesa un momento de reconstrucción tras un arranque de campeonato que generó cuestionamientos entre los hinchas. En sus primeras presentaciones, el equipo mostró un rendimiento irregular que despertó críticas y dudas respecto al funcionamiento colectivo. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en la última fecha, cuando protagonizó una actuación convincente y derrotó con autoridad a Lanús por 3-0 en condición de visitante.
El Ciclón, por su parte, llega a este compromiso con una racha positiva desde lo numérico, aunque todavía sin convencer plenamente a su público. El equipo dirigido por Damián Ayude acumula cuatro partidos sin derrotas, pero tres de esos encuentros terminaron en empate. Además, el azulgrana arrastra una deuda importante en materia de clásicos, ya que durante la gestión del actual entrenador todavía no logró ganar ninguno.
El antecedente más reciente entre ambos clubes se remonta a agosto de 2024, cuando Boca se impuso por 3-2 en un vibrante partido disputado también en La Bombonera. En aquella ocasión marcaron Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Ceruti en contra para el local, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron para el conjunto azulgrana.
Formaciones de Boca vs. San Lorenzo
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Boca vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
