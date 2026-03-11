Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. San Lorenzo

El conjunto de la Ribera atraviesa un momento de reconstrucción tras un arranque de campeonato que generó cuestionamientos entre los hinchas. En sus primeras presentaciones, el equipo mostró un rendimiento irregular que despertó críticas y dudas respecto al funcionamiento colectivo. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en la última fecha, cuando protagonizó una actuación convincente y derrotó con autoridad a Lanús por 3-0 en condición de visitante.