Argentina quedó afuera del Top 50 de comidas veganas: así se festejó en las redes

Sin embargo, en esta oportunidad no hubo lugar para el país en el el ranking de los mejores platos veganos presentado por el famoso sitio de gastronomía y, lejos de decepcionar, en las redes sociales se celebró a lo grande.

ranking vegano

La publicación en Twitter tiene casi 400 comentarios, con más de dos mil “me gusta” y varias citas al tuit, lo cual supera ampliamente los números de las demás publicaciones.

Entre los comentarios, usuarios no veganos dejaron frases como “¡Viva la patria!”, “Argentina fuera del top 100 de platos veganos. Como debe ser”, “Argentina no está en la lista. Me siento orgulloso de ser parte de este país”, “Orgullo total. En Argentina comemos carne papá” y “Argentina, asado y fútbol”.

https://twitter.com/Alitoooo27/status/1650220685665476609 No figuaramos en los platos veganos pic.twitter.com/1AAReHQt4X — Perez Alexis (@Alitoooo27) April 23, 2023

https://twitter.com/FCTokyoARG/status/1650320211046809601 Argentina no esta en la lista. Me siento orgulloso de ser parte de este pais pic.twitter.com/3TzENaabHj — FC Tokyo ARG (@FCTokyoARG) April 24, 2023

https://twitter.com/jmnc96/status/1650516033906569223 Argentina, asado y fulbol pic.twitter.com/g4lKY5uG5t — Messi campeón del MUNDO (@jmnc96) April 24, 2023