Día de la Madre: cinco recetas para un desayuno especial

Ingredientes:

2 huevos

80 ml. de leche

40 ml de crema (si es doble, mejor)

1 cucharadita de extracto o escencia de vainilla

1/2 cucharadita de canela

4 rodajas de pan (el mejor es tipo brioche, pero puede ser lactal)

2 cucharadas de aceite

2 cucharadas de manteca (unos 30 gramos)

Azúcar impalbable y frutillas frescas para servir

Procedimiento:

Batir los huevos con la leche, crema, vainilla y canela. Acomodar las rodajas de pan en una fuente y cubrirlas con la mezcla. Dejar reposar el pan 2 o 3 minutos y luego darlo vuelta para que absorba la mezcla del otro lado. Calentar una cucharada de manteca y una de aceite en una sartén antiadherente sobre fuego medio. Freír dos rodajas de pan, 3 minutos de cada lado. Retirar el pan con cuidado, poner más aceite y manteca y repetir la operación con las otras dos rodajas.

French toast

Dutch Baby

Esta receta es casi infalible porque salvo un descuido con el horno no hay posibilidad de que se queme la masa o que quede seco. El secreto es no escatimar manteca para que no se pegue durante los 15 minutos de cocción.

Ingredientes:

2 huevos

1/2 taza de harina (unos 62 gramos)

1/2 taza de leche (casi 120 ml)

1 pizca de nuez moscada

4 cucharadas de manteca (55 gramos)

2 cucharadas de azúcar impalpable

1/2 limón

Mermelada para servir, opcional

Procedimiento:

Precalentar el horno a 220 grados. En un bol batir ligeramente los huevos e incorporar la harina, leche y nuez moscada hasta que quede una preparación con algunos grumos. Derretir la manteca en una sartén o fuente que luego pueda ir al horno. Cuando esté burbujeando se puede agregar la mezcla del pancake. Llevar la fuente al horno fuerte durante 15 minutos hasta que el "Dutch Baby" tenga los bordes dorados. Retirar del horno, espolvorear con azúcar con la ayuda de un tamiz o colador fino y devolver al horno hasta 2 minutos más. Rociar con limón antes de servir y acompañarlo con mermelada, manteca, pasta de maní, miel o solo.

dutch baby

Scons de la Reina

Isabel II del Reino Unido dejó muchos hitos en sus 70 años de reinado, y su receta de scones que se hizo viral en la pandemia es uno de ellos. Son fáciles de hacer, quedan perfectos si se preparan la noche anterior y son ideales con mermeladas, dulce de leche o cualquier acompañamiento.

Ingredientes:

500 gramos de harina

28 gramos de polvo para hornear

94 gramos de manteca

86 gramos de azúcar

2 huevos

140 ml. de buttermilk (que se logra al mezclar 125 ml. de leche con 15 ml. de jugo de limón y dejando reposar 15 minutos)

100 gramos de pasas de uva (las "sultanas", que se deben dejar 30 minutos en remojo en agua caliente)

Procedimiento:

Precalentar el horno a 180 grados. Mezclar la harina, polvo para hornear, manteca y azúcar en un bol hasta que adquiera la consistencia de migas. En otro bol batir los huevos con buttermilk. Agregar los líquidos a la combinación seca. Incorporar la mezcla hasta que quede una masa uniforme. Agregar las sultanas. Pasar la masa a una mesada, cubrir y dejar descansar unos 30 minutos. Extender la masa con un palo de amasar hasta que tenga un grosor de 2,5 cm. y cortar con la forma deseada. Dejar descansar los scones otros 20 minutos. Aplicar huevo batido sobre los scones con un pincel para que se doren en el horno Hornear entre 10 y 12 minutos hasta que estén dorados. Dejar enfriar antes de comerlos con mermelada y clotted cream, que es la crema cuajada.

La crema cuajada se prepara calentando leche entera con vapor o a baño María y luego dejándola en recipientes poco profundos para que se enfríe lentamente. En países como el Reino Unido es un producto que se compra hecho en cualquier supermercado.

scones

Bizcochitos de manteca

La receta tradicional para los mates mañaneros, pero hecha un poco más "liviana" porque en vez de grasa animal llevan manteca o margarina dependiendo del gusto de la familia.

Ingredientes:

25 gramos de levadura fresca

500 gramos de harina

155 ml de agua

15 gramos de sal

250 gramos de manteca

Procedimiento:

Sobre la mesada formar una corona con la harina y disponer en el centro la levadura, el agua, la sal y la grasa. Unir los ingredientes con las manos desde el centro hacia afuera de la corona, y amasar 5 minutos. Dejar descansar la masa en lugar tibio. Después de un rato estirarla con un palo de amasar, hacer una vuelta simple (doblar la masa sobre sí misma y estirar con el palo de nuevo). Repetir la vuelta simple al menos dos veces con un descanso de 15 minutos entre cada una. Estirar la masa en la mesada hasta que quede de 0,5 cm de espesor. Pinchar la superficie con un tenedor. Cortar los bizcochitos con un molde redondo pequeño. Dejar reposar 15 minutos en la placa mientras el horno se calienta. Hornear a 210 grads unos 10 minutos, hasta que estén dorados.

Cuadraditos de nuez y canela

Una receta fácil que lleva no más de 45 minutos entre preparación y cocción, y que queda perfecta hecha desde el día anterior. Es la base de los brownies, pero con una vuelta extra.

Ingredientes:

120 gramos de manteca (y un poco más para engrasar la placa)

225 gramos de azúcar rubio, o una mezcla mitad azúcar blanca y mitad mascabo

1 huevo

1 yema de huevo

150 gramos de harina leudante (o 0000 con una cucharadita de polvo para hornear)

1 cucharadita de canela

85 gramos de nueces picadas no muy pequeñas

Procedimiento:

Derretir la manteca y el azúcar a fuego lento hasta que el azúcar se haya disuelto, y luego revolver 1 minuto más. Se supone que se formen burbujas pero no que hierva. Retirar del fuego y dejar enfriar 10 minutos. Precalentar el horno a 180 grados. Engrasar con mateca o aceite en aerosol una fuente cuadrada de 18 centímetros de lado y forrar la base con papel vegetal. Agregar a la mezcla el huevo y la yema, y tamizar la harina y canela encima. Incorporar las nueces hasta que quede una masa homogénea. Volcar la mezcla en la fuente y llevar al horno medio entre 20 y 25 minutos, hasta que al clavarle un cuchillo en el centro salga limpio. Retirar del horno los cuadraditos y dejarlos enfriar primero en el molde y después en una rejilla metálica. En este punto se puede retirar el papel de la base. Cortar las porciones una vez que esté bien frío.