Fiestas en casa: opciones con delivery y take away

La cena de las Fiestas: dónde pedir delivery o take away

ALO’S

Alo’s Bistro ofrecerá una original propuesta en formato take away para esta Navidad. Una selección de productos listos para servir y compartir que se distinguen por su estilo único.

alo's.jpg

La Alo’s Box Bag es de edición limitada, tiene un costo de $70.000 y se podrá retirar hasta el 23 de diciembre a las 19h. Los pedidos se hacen vía telefónica al 11 5568-6212. Incluye un pan brioche y baguette de elaboración propia, un frasco de pickles de Alo’s, 250 gramos de queso Santo Padre Tandil, 200 gramos de solomillo ahumado Fernando Hará, 200 gramos de nueces pecan de Don Manuel Pecanera, un panettone de la casa de 500 gramos, 200 gramos de avellanas con chocolate caseras, un vino Sierra Lima Alfa Sauvignon Blanc, 500 ml de Dill Gin Tonic de Níspero y dos latas de Bloody Mary sin alcohol Young Blood.

• Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, Boulogne, San Isidro. Instagram: @alosbistro

NININA

Ninina presenta dos platos artesanales para lucir en la mesa de Navidad y Año Nuevo.

nanina.jpg

Por un lado, un vitel toné tradicional con abundante salsa y alcaparras ($5.000 por porción); por el otro, un matambre arrollado, relleno con huevos de campo, queso parmesano, panceta ahumada, ajo, verdeo y mostaza Dijon, hecho sin gelatinas ni conservantes ($2.500 por porción).

Ambas opciones estarán disponibles a partir del 10 de diciembre y los pedidos se tomarán de forma presencial o a través de su tienda virtual ninina.com.

• Dirección: Gorriti 473, Palermo; Holmberg 2464, Villa Urquiza; Museo Malba, Barrio Norte; Quintana 213, Recoleta. Instagram: @ninina.arg

GULA

La parrilla Gula de Villa Devoto diseñó un menú especial para las fiestas de fin de año, con opciones listas para llevar y consumir.

Gula restaurante.jpg

La chef Natasha Salman Dib, experta en carnes y ganadora del programa televisivo El Gran Premio de la Cocina, preparará un costillar entero asado ($14.000 el kilo), una tapa de asado ahumada con tres salsas a elección y 30 figacitas ($12.800 por kilo), una bondiola a la cerveza Stout con tres salsas y 30 figacitas ($12.800 por kilo), un pernil entero con tres salsas y 30 figacitas ($7.200 por kilo), un matambre relleno con ensalada rusa ($12.800 el kilo) y vitel tone con 30 figacitas ($14.500 por kilo). El restaurante tomará pedidos desde el 22 de diciembre por WhatsApp al 11 2335-1769 y estará abierto tanto el 24 como el 31, entre las 12 h y las 15.30 h, para retirarlos.

• Dirección: Av. Francisco Beiró 5226, Villa Devoto. Instagram: @guladevoto

L’ADESSO

El clásico restaurant comandado por el chef Leo Fumarola, propone un menú con preparaciones típicas de su Italia natal, para llevar a la mesa familiar y compartir durante las fiestas.

L'ADESSO.jpg

Incluye platos típicos navideños, como ensalada rusa ($10.000) y vitel toné ($16.800); platos de mar, como una ensalada de mariscos y pescado ( $20.000), carpaccio de pescado y langostinos ($15.000), vieiras gratinadas con espinacas ($16.000) y ensalada de pasta con pesto genovés y langostinos ($16.500); opciones frescas, como prosciutto di Parma con burrata y tomates confit ($18.000) o una galantina de pollo con pistacchos ($16.000); y recetas clásicas de L’Adesso, como berenjenas a la parmesana ($14.000) y la lasagna clásica “a la Emiliana” con salsa bolognesa ($14.000).

Los dulces incluyen el tradicional tiramisú ($9.000), el semifreddo al turrón ($10.000), el struffoli con miel ($8.000), el cannoli siciliani $2.600 (cada uno) y la panna cotta con frutos rojos ($7.000).

Los pedidos deberán realizarse hasta las 24 h del 23 y el 30 de diciembre, comunicándose por teléfono al 011 2077-7748 o a través de WhatsApp al 11 3807-5492. L’adesso desea a todos un Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

• Dirección: Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo. Instagram: @ladesso_ristorante

SUSHICLUB

SushiClub propone el exclusivo combinado Let’s Celebrate, ideado especialmente para las fiestas y compuesto por los siguientes rolls: Sweet Tree, Buenos Aires, Tiger, Feel, Soul, Placer Real, SPF, Niguiris de salmón, Niguiris fuego Thai y Niguiris palta thai.

SushiClub.jpg

Estará disponible en formato de 30 ($22.400), 60 ($44.800), 90 ($67.200) y 120 piezas (89.600), y los dos últimos se podrán acompañar con una botella de espumoso Chandon Extra Brut por un costo adicional ($76.160 el de 90 y $107.520 el de 120).

La precompra online será entre el 11 y el 23 de diciembre para Navidad y del 26 al 30 de diciembre para Año Nuevo, a través de la app de Pedidos Ya. Además, el 24 y el 31 de diciembre tomarán pedidos por teléfono para delivery o take away.

• Sucursales en CABA, GBA e interior del país - Direcciones y horarios en www.sushiclub.com.ar/nuestros_espacios Instagram: @SushiClub_ar

ALMACÉN 1249

Almacén 1249 es una boutique de quesos, chacinados y delicatessen especialmente seleccionadas para complacer a los paladares más exigentes.

almacen 1249.jpeg

Durante las fiestas de diciembre, proponen una Picada Especial con una vistosa presentación en forma de árbol navideño, que incluye productos de primera línea: jamón crudo Parma Ruliano, salame tipo italiano, camembert Chantal, queso Morbier, queso Messonier con naranja, queso holandés con pesto, queso Basiron con nuez, queso holandés Basiron con mostaza, queso criollo ahumado, tomates cherry rellenos, frutillas frescas, arándanos frescos, pretzels, galletas marineras, galletas “parmesanitas”, nueces, almendras tostadas y almendras cubiertas de chocolate ($65.000).

Tanto este como todos sus combos están disponibles en su tienda online (www.almacen1249.com.ar) o pueden encargarse por Whatsapp: local Esmeralda 1249, al 11 2685-2055; local Arenales 1913 al 11 2397-5206; local Arenales 1250, al 11 2685-2303; y local Libertad 1626, al 11 2685-2779.

• Direcciones: Esmeralda 1249, Arenales 1913, Arenales 1250 y Libertad 1626, Recoleta. Instagram: @almacen1249

VINOTINTO COCINA

En Vinotinto Cocina, el chef venezolano Moisés Dagui preparó una amplia variedad de platos navideños para compartir en la mesa familiar. Por un lado, propone una pata de cerdo de entre 5 y 6 kg, acompañada de 30 panes y tres aderezos caseros: mostaza con miel, alioli ahumado y berenjenas al escabeche.

VinoTinto tapeo.jpg

Por otro lado, brinda preparaciones al vacío, listas para consumir, como salmón ahumado con crema de eneldo, pork toné (vitel toné de cerdo) y langostinos al ajillo. Además, suma opciones de tapeo para disfrutar como entrada o complementar el menú: involtini de queso fresco con alioli ahumado, pollo rebozado en crocante de cereales con mostaza a la miel, pinchos de tortilla de papa y chorizo con berenjenas al escabeche, empanadas de ternera y mini pulled pork (12 unidades cada opción). Cabe destacar que también contará con algunas opciones vegetarianas.

Los pedidos se toman con anticipación por WhatsApp al +54 9 11 5969-4975, para retirar por sus locales el 24/12 o el 31/12, según corresponda, entre las 12.30 y las 14.30 horas. El servicio de delivery tendrá un costo adicional.

• Direcciones: Humboldt 2157 y Julián Álvarez 1602, Palermo. Instagram: @vinotintococina

BIASATTI

Biasatti tiramisu.jpeg

Tanto para Navidad como para Año Nuevo, en la fábrica de pastas y trattoria italiana Biasatti se podrá adquirir el infaltable vitel toné y la típica porchetta de cerdo rellena de hierbas frescas.

También tendrán una selección de salumi compuesta por finocchiona, mortadela con pistachos, bresaola, prosciutto, jamón crudo y queso pecorino, acompañados de una focaccia artesanal con romero, oliva y sal marina.

Para el momento del postre, cuentan con un exclusivo tiramisú a base de mascarpone italiano y los tradicionales cannoli sicilianos, rellenos de ricota, naranjitas confitadas y chips de chocolate. Los pedidos se tomarán hasta 48 horas antes en ambas fechas, comunicándose por teléfono al 011 4518-8607 o vía WhatsApp al 11 2590-8766.

• Dirección: Ciudad de La Paz 1925, Belgrano. Instagram: @biasattiok

BENAIM

Benaim se especializa en cocina callejera israelí. Para los que deseen disfrutar de las fiestas de Navidad y Año Nuevo desde la comodidad del hogar, Benaim ofrecerá boxes especiales con preparaciones típicas.

Benaim.jpg

El Box Pastrón incluye 1 kg de pastrón, 150 g de mostaza relish, 180 g de pepinos encurtidos y 5 pletzalej; el Box Falafel está compuesto por 30 bolitas de garbanzo fritas, 180 g de coleslaw, 150 g de ensalada israelí, 180 g de yogur vegano y 5 panes pitas.

El Box Schnitzel contiene 700 g de tiras de pollo frito rebozado con panko y sésamo, 180 g de alioli, 250 g de ensalada israelí con repollo encurtido y 5 panes pita.

Se pueden pedir a través de WhatsApp (+54 11 2382-4429) para recibirlos por medio de su servicio de delivery o para take away. Además, para los que deseen disfrutar de las demás delicias del lugar, podrán pedirlas el 24/12 y el 31/12 por medio de delivery y take away de 12:30 h a 17 h, mientras que el 25/12 y 01/01 funcionará a partir de las 18 h.

• Dirección: Gorriti 4015, Palermo. Instagram: @benaimba

LA PESCADERÍA

El restaurante La Pescadería ideó dos combos exclusivos para lucir en la mesa durante estas fiestas, que se ofrecerán con una botella de vino Sottano de obsequio.

LA PESCADERIA.JPG

La primera opción es una sabrosa picada de mar, compuesta por una mayonesa de atún, langostinos rebozados y fritos, mariscos a la provenzal, gambas al ajillo, ceviche clásico y boquerones a la pimienta.

La otra alternativa es un atractivo barco de sushi que incluye dos nigiris Chalacos, dos nigiris Trufados, 2 nigiris Gratín, cuatro sashimis de salmón, cinco rolls Tropi, cinco rolls Acevichados, 5 piezas de Pesca Brasa, 5 piezas de Dos Mares y diez makis Furai.

También tendrán disponibles otras opciones de su menú de rotisería, como rabas, empanadas de salmón y tarta de langostinos con brócoli y queso. Los pedidos pueden hacerse vía telefónica al 5242-5425.

• Dirección: Crisólogo Larralde 1716, Núñez. Instagram: @lapescaderiacocinademar

MARADONA (10)

El restaurante homenaje al gran Diego Armando Maradona ofrecerá boxes especiales con sus platos insignia para disfrutar en la mesa festiva. Cada box está contemplado para dos personas, incluyendo entradas, principales y postres a elección del comensal, además de una botella de vino. De esta manera, la idea es pedir las boxes necesarias acorde a la cantidad de invitados que se tiene en la mesa.

restaurante Maradona.jpeg

Box1 ($50.000): Entradas: “Langostinos del Golfo” (con salsa muhammara, miel picante, microgreens y garbanzos fritos), “Provoleta Cebollitas” (con chutney de tomate, cebollas asadas, kale y limón) o “Pongan barrera” (zanahorias asadas con ricota de almendras, aderezo de pepino, jengibre y cilantro). Principales: (1 opción por persona) “Si yo la…” (asado con hueso en fondo de cocción, picadito de avellanas y mostaza encurtida con puré de papas), “Pesca de Bangladesh” (pesca del día, curry verde, coco, cebolla crocante y arroz) o “Risotto de hongos (El que pedía Diego en Italia)” (arroz carnaroli, hongos portobello y champiñones). Postre: “La pelota no se mancha” (tres leches, dulce de leche, maracuyá y chocolate blanco), “Tiramisú Clásico como en Treviso”, “Vigilante de country Quinotos en almíbar, dulce de cayote y membrillo, quesos morbier, brie y azul y garrapiñada de almendras.

Box 2 ($40.000): Entradas:“Las mollejas del 86” (con aguachile de tomate y chipotle, totopos y palta tatemada), “Babaganoush Al-Fujairah” (berenjena ahumada, tahini, sésamo y chips de pita), “Digna y valiente” (empanada del día con salsa llajua). Principales: “Mila de la Tota (All’uso nostro)” (bife de chorizo marinado, rebozado en crocante de panko y queso parmesano con puré de papas), “Mezzi rigatoni” (cacio e pepe Nuestra pasta, con brócoli, limón y queso), “El preferido del (10)” (bife de chorizo a la parrilla con papas rejillas). Postre: “La pelota no se mancha” (tres leches, dulce de leche, maracuyá y chocolate blanco), “Si me condenan…” (flan de dulce de leche; sale con crema), “Batalla del Bernabéu (Un rodillazo en la pera)” (cremoso de chocolate al 70 %, zest de naranja, ristretto, masa sablée de chocolate amargo y miel pura, naranjas confitadas y laja de chocolate).

Los pedidos se hacen vía telefónica al 11 3678-4167.

• Dirección: Av. Juramento 1700 Instagram: @10.igualanadie

LA MAR

Para los festejos de Año Nuevo, el 30 de diciembre, la prestigiosa cebichería La Mar tomará pedidos el 31/12 de 12 a 13 horas y el 01/01 de 19 a 00 horas al teléfono 11-4776-5543 o vía WhatsApp al 11-2866-8409.

La Mar restaurante.jpg

La chef Astrid Acuña se lucirá con preparaciones icónicas de la casa, como el Cebiche Criollo (pesca de temporada y chicharrón de mariscos con leche de tigre al ají amarillo), la Causa Antigua (con escabeche de chicharrón de pesca, boniato, banana y huevo), el Muchame de pesca (pesca curada con chimichurri de alcaparras, tomate de huerta, palta, ajo crocante y oliva, servido sobre puré de garbanzos y acompañado de galletas caseras con mix de semillas), los Siu Kaos del Mar (dumplings rellenos de langostinos en salsa chilli crab y chupe con aceite de ajíes), la Plancha Veggie (hongos en salsa anticuchera y chimichurri con vegetales de estación, papas doradas, salsa huancaína, ocopa y emulsión de olivas) y los Ravioles Negros (rellenos de langostinos y ricota en salsa chupe), entre otros platos de impronta peruana.

Para ver todos los platos disponibles, ingresar a la carta virtual https://lamarcebicheria.com.ar/2022/menu/es.

• Dirección: Arévalo 2024, Palermo. Instagram: @lamarbsas

TANTA

Tanta invita a celebrar la llegada del Año Nuevo con auténticos platos de la cocina criolla peruana. El próximo 31 de diciembre, sus distintas recetas se podrán pedir a través de su servicio de delivery (Pedidos Ya) y take away desde las 12 hasta las 16 horas.

Tanta - Cebiche.jpg

Las recomendaciones para esta celebración son las croquetas Tanta (de ají de gallina, acompañadas con crema huancaína), el estofado de res al vino tinto (con echalote glaseados, champiñones y panceta, con fetuccini a la crema), el Aeropuerto de Quinua (chaufa aeropuerto con quinua orgánica, pollo y verduras, cubierto de tortilla jugosa y salsa de ajo picante), el lomo saltado (con lomo fino, cebollas, tomates, ajíes, papas amarillas fritas y arroz con arvejas), entre otras frescas preparaciones.

Los pedidos pueden hacerse a través del número 11 2781-1084.

• Dirección: Esmeralda 938, Retiro. Instagram: @tanta_argentina

MALCRIADO

Para la noche de Fin de Año, el restaurante y wine bar Malcriado pondrá a disposición exclusivos cortes a la parrilla y platos de su carta para llevar.

Malcriado - carnes a la parrilla.jpg

Algunas sugerencias son los langostinos Fondue (cabutia asada rellena de fondue de queso con langostinos salteados al ajillo y pimentón), la bondiola Andina (con reducción de cerveza negra, acompañada de puré de batatas toffee), el osobuco del Rey (osobuco braseado con puré de papas y cebollas) y la lasagna del Nene (a la bolognesa con salsa blanca, mozzarella y parmesano gratinado), entre otros.

Estas y más opciones estarán disponibles para take away, de 12 h a 20 horas. Los pedidos de Malcriado se pueden hacer por medio de Whatsapp con el número 11 3691 3500.

• Dirección: Martín Fierro 3249, Parque Leloir. Instagram: @malcriado_fuegosyvinos