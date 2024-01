Cuándo se celebra el Día Mundial del Croissant

Para el siglo XIX esta viennoiserie había copado la gastronomía en Francia y hoy en día la pronunciación de la palabra "croissant" pondrá en guardia a más de un francoparlante.

A diferencia de la medialuna, que no es un laminado pero no deja de ser deliciosa, el croissant tiene un sabor neutro que va a depender de si tiene o no relleno, por lo que se le puede meter desde crema pastelera, chocolate o de avellanas hasta huevos revueltos, queso u otros ingredientes.

El Día Mundial del Croissan se festeja en Austria, Francia, Estados Unidos y en todas partes, incluida la Argentina. Como no podía ser de otro modo para una población amante del café y la merienda, hay opciones para todos los gustos.

En la cadena de cafés argentina Le Pain Quotidien, por ejemplo, ofrecen hasta el 4 de febrero la versión con huevos al curry (opción templada y versátil para disfrutar en cualquier momento del día), o el Croissant Capresse, que está relleno de tomate fresco, mozzarella de búfala y hojas de albahaca.

También habrá entre el 29 de enero y el 4 de febrero las variedades de dulce de leche y almendras, y la de jamón y queso gouda orgánico.