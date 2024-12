 Los bodegones de Buenos Aires que son los más valorados en Google

Con un diseño y ambientación pensados para transportarte a esa era, es el lugar perfecto para quienes desean una experiencia gastronómica cargada de nostalgia. Su carta está inspirada en la cocina casera, con platos que cautivan desde el primer bocado. Entre sus opciones, se encuentran delicias típicas porteñas como empanadas caseras, milanesas napolitanas con papas fritas a caballo, guisos y pucheros del día, y el famoso pastel de papa gratinado al horno de barro.

En cuanto a los postres, ofrece clásicos irresistibles como el vigilante, flan casero, banana con dulce de leche, helado almendrado y frutillas con crema, todo pensado para endulzar la experiencia. Se encuentra en Guardia Vieja 4446, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alba Bodegón Cervecería es el lugar ideal para disfrutar de una gran variedad de platos a precios muy accesibles, todo en un ambiente cálido y familiar. Perfecto para quienes buscan una buena oferta gastronómica, este restaurante ofrece comida durante la hora feliz, opciones veganas y es el sitio ideal para ver deportes mientras disfrutas de una picada.

Ubicado en Perú 1172, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alba Bodegón Cervecería abre de martes a sábado de 8 a 2 am y los domingos de 10 a 2 am.

Entre sus platos más destacados se encuentran:

