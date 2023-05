Esta receta de chimichurri casero es a prueba de errores

La receta del chimichurri no es pretenciosa, no necesia aggiornarse con el tiempo ni pasa de moda: la clave está en usar un aceite de calidad, preferentemente neutro (maíz, girasol) para no invadir a las especias, y en hacerlo de un día para el otro como mínimo.

Si se lo guarda en la heladera dentro de un frasco con tapa a rosca puede durar hasta 15 días en la heladera.

"En Argentina hay diferentes chimichurris, el más común se hace con aceite, vinagre blanco, mucho perejil y ajo, que son los sabores predominantes, pero también lleva orégano, sal, pimienta y ají", dijo Orlando Masciarelli, fundador de La Estancia Gaucha de Guadalajara, México, en una entrevista para el sitio San Diego Tribune.

El ají molido, que tan característico es en la cocina argentina, no es tan frecuente en la mexicana, donde hay un sinfín de ingredientes y especias que lo superan en picante.

La receta de Masciarelli para un chimichurri cumplidor se hace en 10 minutos y se deja reposar al menos 12 horas.

Ingredientes:

3 y 3/4 de tazas de aceite de maíz

50 gramos de perejil finamente picado

4 dientes de ajo finamente picados

2 cucharadas de ají molido o chile de árbol seco, molido

2 cucharadas de orégano molido

1 cucharada de sal fina

Procedimiento:

Mezclar los ingredientes y poner en un frasco de vidrio con tapa hermética. Refrigerar al menos 12 horas.