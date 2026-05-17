Qué iPhone conviene comprar: la diferencia entre el 16 Pro y el 17 Pro

El iPhone 17 Pro suma mejoras en batería, cámaras y rendimiento frente a la generación anterior.

Procesador

El iPhone 17 Pro incorpora una nueva generación de chips Apple Silicon diseñada especialmente para potenciar funciones de inteligencia artificial y multitarea avanzada.

Si bien el iPhone 16 Pro continúa ofreciendo un rendimiento excelente, el nuevo modelo logra mejores tiempos en edición multimedia, videojuegos y procesamiento de imágenes. También optimiza el consumo energético, algo que impacta directamente en la duración de batería.

Otro de los puntos destacados es el nuevo sistema de refrigeración interna, pensado para sostener el rendimiento durante períodos prolongados sin pérdida de potencia.

Cámaras

La fotografía vuelve a ser uno de los principales argumentos de Apple para justificar la actualización.

El iPhone 17 Pro mejora especialmente:

Fotografía nocturna.

Zoom óptico.

Estabilización de video.

Procesamiento con inteligencia artificial.

También incorpora nuevos sensores para retratos más precisos y grabación de video con mayor rango dinámico.

Aunque el iPhone 16 Pro sigue ofreciendo resultados sobresalientes, el nuevo modelo apunta especialmente a creadores de contenido y usuarios que utilizan el celular como herramienta de trabajo audiovisual.

Batería y autonomía

Otro de los aspectos donde el iPhone 17 Pro muestra avances importantes es la batería. Gracias a la combinación entre el nuevo chip y mejoras internas de eficiencia térmica, Apple habría conseguido varias horas extra de autonomía respecto al iPhone 16 Pro.

Esto se nota especialmente en:

Reproducción de video.

Juegos.

Videollamadas.

Uso intensivo de redes sociales.

¿Cuál conviene comprar en 2026?

La respuesta depende del tipo de usuario.

El iPhone 17 Pro aparece como la mejor opción para quienes buscan lo último en fotografía, potencia e inteligencia artificial. También es ideal para usuarios exigentes o creadores de contenido.

En cambio, el iPhone 16 Pro sigue siendo una compra muy sólida, especialmente si aparece con descuentos importantes durante 2026. Su rendimiento continúa estando entre los mejores del mercado y todavía tiene varios años de actualizaciones aseguradas.