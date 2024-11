Según Harvard, estos son los alimentos que deterioran la memoria

Los cinco alimentos más perjudiciales para el cerebro y la memoria, según Harvard

Lisa Mosconi, doctora y neurocientífica de la Escuela de Medicina de Harvard, y quien es además autora del libro "Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power, enumeró cuáles son los 5 tipos de alimentos más nocivos para el desarrollo de la memoria y el funcionamiento del cerebro y la función cognitiva.

Alimentos ultraprocesados

Papas fritas, gaseosas, helados y pizzas son algunos de los alimentos ultraprocesados que pueden generar daños en el cerebro y la memoria de las personas, llevando a desarrollar enfermedades crónicas si su consumo es frecuente. Cuentan con altas cantidades de grasas añadidas, azúcar y sal, frente a la baja concentración de proteínas y fibras.

Alcohol

Como cualquier exceso, consumir bebidas alcohólicas en demasía también es perjudicial para la memoria y el desarrollo del cerebro. Puede derivar en una pérdida de la memoria momentánea y puede desarrollar enfermedades neurológicas a raíz del deterioro de las neuronas.

Frituras

Otros alimentos que debes reducir son aquellos fritos. Y es que el exceso de frituras, por sus grasas saturadas y trans, tampoco es beneficioso para nuestra memoria y cerebro.

Azúcares

Las azúcares de glucosa, consumidas en exceso, acarrean consecuencias dañinas para la región del cerebro que se encarga de gestionar la memoria y la plasticidad cognitiva (el hipocampo). De acuerdo a la Asociación Estadounidense del Corazón, las mujeres no deben consumir más de 25 gramos de azúcar al día, mientras que para los hombres el límite es de 36 gramos.

Edulcorantes artificiales

Tampoco todo aquello que lleva el rótulo de dietético o light es saludable. De hecho, algunos edulcorantes artificiales, consumidos en exceso, también pueden deteriorar el cerebro y la memoria. Y esto tiene que ver con que no aportan los nutrientes fundamentales para el desarrollo.