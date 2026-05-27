Soren Kierkegaard, filósofo: "Atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo"

Esa mirada también estuvo marcada por su vida personal. Kierkegaard rompió su compromiso con Regine Olsen, pese a estar enamorado, porque creía que no podía darle una vida feliz. Esa experiencia influyó en muchas de sus reflexiones sobre la culpa y el peso de decidir.

Para explicar su idea, comparaba la libertad con estar frente a un precipicio: el miedo no surge solo por la caída, sino por saber que existe la posibilidad de saltar. Por eso, afirmaba que atreverse implica aceptar la incertidumbre, mientras que vivir evitando riesgos termina alejando a las personas de su verdadera identidad.