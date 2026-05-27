Soren Kierkegaard, filósofo: "Atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo"
Para el pensador danés, vivir implica elegir todo el tiempo. Incluso no decidir ya es una forma de tomar partido. Descubrí todos los detalles en la nota.
“Atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo”, señaló Søren Kierkegaard, uno de los filósofos más influyentes del pensamiento moderno. A través de esa frase, el danés sintetizó una idea que atravesó toda su obra: la importancia de asumir riesgos para construir una identidad propia.
En una época dominada por teorías abstractas y sistemas rígidos, Kierkegaard, nacido en Copenhague en 1813, puso en el centro al individuo, sus decisiones, sus dudas y la forma en que enfrenta la existencia. Su mirada, marcada por la reflexión sobre la libertad y la angustia, lo convirtió en una figura clave para el desarrollo del existencialismo.
Cuál es la reflexión de Soren Kierkegaard
Para Kierkegaard, vivir implica elegir todo el tiempo. Incluso no decidir ya es una forma de tomar partido. El filósofo danés sostenía que cada elección importante genera angustia porque obliga a dejar atrás la seguridad y asumir las consecuencias de actuar por cuenta propia. A esa sensación la llamó el “vértigo de la libertad”.
Esa mirada también estuvo marcada por su vida personal. Kierkegaard rompió su compromiso con Regine Olsen, pese a estar enamorado, porque creía que no podía darle una vida feliz. Esa experiencia influyó en muchas de sus reflexiones sobre la culpa y el peso de decidir.
Para explicar su idea, comparaba la libertad con estar frente a un precipicio: el miedo no surge solo por la caída, sino por saber que existe la posibilidad de saltar. Por eso, afirmaba que atreverse implica aceptar la incertidumbre, mientras que vivir evitando riesgos termina alejando a las personas de su verdadera identidad.
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