Qué conviene comprar entre carne picada común o especial: los detalles
Una de ellas suele tener más grasa y rinde mejor en preparaciones jugosas mientras que otra es más magra y funciona para comidas donde se busca menos calorías.
La duda entre carne picada común y carne picada especial aparece en muchas compras. El nombre puede variar según la carnicería pero la diferencia práctica suele estar en el corte usado, la proporción de grasa y el tipo de preparación que se quiere cocinar.
Antes de elegir, conviene saber algo importante: “especial” no siempre significa lo mismo en todos los comercios. Por eso, además del nombre, hay que mirar color, olor, frescura y preguntar de qué corte fue picada.
Qué es la carne picada según la norma
El Código Alimentario Argentino define la carne triturada o picada como carne apta para consumo, dividida finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo alguno.
También establece criterios microbiológicos, porque la carne picada es más sensible que un corte entero. Al tener mayor superficie expuesta, requiere más cuidado en conservación, manipulación y cocción.
Por eso, más allá de si es común o especial, siempre debe comprarse en lugares confiables, mantenerse refrigerada y cocinarse bien.
Cuál conviene comprar
La carne picada común suele tener una proporción mayor de grasa. Eso no la vuelve mala: la grasa aporta sabor, humedad y jugosidad en ciertas preparaciones.
La carne picada especial suele hacerse con cortes más magros o seleccionados. Tiene un aspecto más rojo, menos grasa visible y puede largar menos líquido graso al cocinarse.
Si la prioridad es sabor y jugosidad, la común puede ser más conveniente. Para hamburguesas, una carne demasiado magra puede quedar seca y menos sabrosa.
Si la prioridad es reducir grasa o lograr una preparación más liviana, la especial suele ser mejor opción. También puede rendir bien en comidas con salsa, verduras o cocción larga.
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