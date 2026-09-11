Javier Milei se muestra hablando con Sarmiento en un video hecho con IA por el Día del Maestro
El Presidente generó polémica en las redes sociales con el registro digital en el que se pone a la par del prócer de la educación nacional.
El presidente, Javier Milei, encabezó este viernes el acto oficial por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada en el Palacio Sarmiento, donde aseguró que “el colegio es un entrenamiento para la vida en sociedad” y remarcó que ser un buen ciudadano arranca desde el salón de clases.
“Un país funciona igual que un aula”, sostuvo Milei, quen ejemplificó la buena convivencia con hábitos cotidianos como "hacer la fila sin colarse" o "no tirar el papel del alfajor al piso”.
Además, el Presidente resaltó los vínculos escolares asegurando que “aprender a ser un buen compañero es fundamental para la vida adulta”.
El discurso de Milei fue pronunciado en medio del debate por la caída de Argentina en las pruebas PISA y tras la reciente polémica por su exposición ante alumnos de la escuela secundaria ORT. Además, el acto dejó una foto política de peso con su abrazo al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El video de Javier Milei hecho con IA en el que se muestra dialogando con Sarmiento
En paralelo al acto, el Presidente revolucionó las redes sociales con un video generado con IA en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento.
En la recreación, se destaca una frase pronunciada por el prócer en la Universidad de Michigan en 1868, donde dijo que “ante todo, he sido durante mi vida maestro de escuela, cualquiera que fuese el puesto que ocupase, hasta el más encumbrado”.
La pieza audiovisual buscó trazar un paralelismo entre la figura presidencial y el "padre del aula", lo que despertó fuertes interacciones y debates entre seguidores y opositores en las plataformas digitales.
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