Javier Milei encabezará un acto por el Día del Maestro en el que hablará a docentes y estudiantes
El Presidente fue denunciado penalmente en agosto por supuesto proselitismo e incitación al odio político en la charla que brindó en la secundaria ORT.
El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto por el Día del Maestro en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, y como parte de la agenda de actividades se espera que dé un discurso ante estudiantes y docentes.
La actividad fue confirmada para las 11 de la mañana en el edificio ubicado en Rodríguez Peña y Paraguay, según fuentes oficiales al sitio MDZ, y llega apenas un mes después de que el Presidente fuese denunciado penalmente por padres del colegio secundario ORT por supuesto proselitismo e incitación al odio político.
La denuncia de padres del colegio ORT contra Javier Milei
La denuncia fue presentada a raíz del discurso del 27 de agosto pasado en el que Javier Milei incentivó al alumnado de 4o y 5o año de la ORT a abuchear periodistas, por lo que "abusó de la relación asimétrica" esperable entre el Presidente de la Nación y un grupo de estudiantes de secundario.
Además de despacharse contra la prensa y su "arenga de carácter proselitista", el mandatario insistió en que "el populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos", y repitió teorías sobre el supuesto origen “satánico” del marxismo.
Por el momento pareciera que la denuncia de los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio por la posible comisión de los delitos previstos en el artículo 248 del Código Penal y el artículo 3° de la Ley 23.592 no desalentó a Javier Milei a dejar de dar discursos -de cualquier índole- ante estudiantes.
En vez, Javier Milei se pondrá frente a un auditorio este 11 de Septiembre para hablar de su política educativa y apuntará al kirchnerismo por los resultados de las Pruebas PISA 2025, en las que Argentina quedó en el puesto 72 sobre los 91 países que fueron evaluados.
Pero el mandatario tiene algunos hitos propios de su gestión en materia de Educación: los recortes de presupuesto a las escuelas se trasladaron no sólo a deficiencias edilicias sino también a conflictos salariales con los docentes, paros y protestas.
Todo esto sin siquiera aludir a la cuestión del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue refrendada una y otra vez por el Congreso a pesar de sus vetos.
Mientras tanto, el país obtuvo el peor resultado en 20 años y la única explicación que encontró la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue los resultados "son culpa del kirchnerismo" y su política educativa.
"En esta edición, la prueba refleja el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013. En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno", explicaron desde la Secretaría de Educación.
La cartera que conduce Sandra Pettovello indicó que "el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario