Javier Milei encabezará un acto por el Día del Maestro en el que hablará a docentes y estudiantes

Javier Milei en la Escuela ORT.

En vez, Javier Milei se pondrá frente a un auditorio este 11 de Septiembre para hablar de su política educativa y apuntará al kirchnerismo por los resultados de las Pruebas PISA 2025, en las que Argentina quedó en el puesto 72 sobre los 91 países que fueron evaluados.

Pero el mandatario tiene algunos hitos propios de su gestión en materia de Educación: los recortes de presupuesto a las escuelas se trasladaron no sólo a deficiencias edilicias sino también a conflictos salariales con los docentes, paros y protestas.

Todo esto sin siquiera aludir a la cuestión del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue refrendada una y otra vez por el Congreso a pesar de sus vetos.

Mientras tanto, el país obtuvo el peor resultado en 20 años y la única explicación que encontró la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue los resultados "son culpa del kirchnerismo" y su política educativa.

"En esta edición, la prueba refleja el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013. En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno", explicaron desde la Secretaría de Educación.

La cartera que conduce Sandra Pettovello indicó que "el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".