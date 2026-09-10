Desplome del empleo formal con Javier Milei: cayó en junio por 13° mes consecutivo y está en el nivel de 2014

En cuanto a los ingresos de las familias, el reporte demostró que los salarios privados no tuvieron ninguna variación real en junio y quedaron un 0,8 por ciento por debajo del nivel de noviembre del año pasado. La problemática más grave radica en el poder adquisitivo actual: la mitad de los trabajadores registrados cobra un sueldo de bolsillo inferior a los 1.385.000 pesos.