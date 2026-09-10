Desplome del empleo formal con Javier Milei: cayó en junio por 13° mes consecutivo y está en el nivel de 2014
Los últimos datos oficiales confirmaron que el empleo formal registró una nueva caída mensual. La industria y el comercio son los sectores más afectados.
El empleo formal en el sector privado retrocedió por decimotercer mes consecutivo durante junio. Con esta nueva contracción en el mercado laboral, la cantidad de puestos de trabajo registrados cayó de manera alarmante hasta alcanzar los mismos niveles que se observaban a fines de 2014.
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Los sectores más golpeados por la caída del empleo y los salarios
Los datos aportados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejaron que en junio se perdieron 12.260 puestos asalariados. Esta alarmante cifra se divide en 6.261 privados, 5.127 públicos y 872 en casas particulares.
Según detalló el diario Ámbito, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, advirtió sobre la gravedad de la situación y remarcó que ya son casi doce años de estancamiento en el mercado laboral como tendencia general. La industria manufacturera sufre las peores consecuencias tras acumular 20 meses consecutivos en retroceso, fuertemente acompañada por un sector comercial que encadena 13 meses en rojo.
Por otra parte, el sector estatal mostró un fuerte recalentamiento en la destrucción de puestos durante el segundo trimestre. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la caída neta total asciende a 354.128 trabajadores registrados menos, un número que apenas es compensado parcialmente por el incremento de las inscripciones al monotributo.
En cuanto a los ingresos de las familias, el reporte demostró que los salarios privados no tuvieron ninguna variación real en junio y quedaron un 0,8 por ciento por debajo del nivel de noviembre del año pasado. La problemática más grave radica en el poder adquisitivo actual: la mitad de los trabajadores registrados cobra un sueldo de bolsillo inferior a los 1.385.000 pesos.
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