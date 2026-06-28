 Las 3 carreras más demandadas del futuro según la inteligencia artificial

Otra carrera que se posiciona entre las más relevantes para el futuro es la Ciberseguridad. Con el aumento de la digitalización, también crecen las amenazas vinculadas a ataques informáticos, filtración de datos y fraudes digitales.

En ese contexto, las empresas buscan cada vez más perfiles capacitados para proteger sistemas, identificar fallas de seguridad y resguardar la información en entornos tecnológicos cada vez más expuestos.

La inteligencia artificial también señala a la Biotecnología como una de las disciplinas con mayor potencial de expansión en los próximos años. Este campo integra ciencia, tecnología y salud para desarrollar soluciones aplicadas a medicamentos, genética, producción de alimentos y sostenibe