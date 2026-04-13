A tener en cuenta: el paso a paso para afilar cuchillos en solo un minuto

cuchillo

En la misma línea, la chaira es otro recurso clásico que corrige deformaciones mínimas con unas pocas pasadas firmes, ideal para el mantenimiento cotidiano.

También existen afiladores manuales y eléctricos, que se destacan por su practicidad. Los modelos manuales suelen tener ranuras con distintos materiales que restauran el filo en etapas, mientras que los eléctricos simplifican el proceso. Eso sí, conviene usarlos con moderación, ya que pueden desgastar más rápido la superficie del cuchillo.

Como salida de emergencia, hay más de un truco casero útil: desde utilizar lija fina hasta aprovechar el borde del cuello de una botella de vidrio para suavizar la hoja. Incluso la parte sin esmaltar de una taza de cerámica puede servir para mejorar el filo. Son alternativas prácticas cuando no hay herramientas específicas, aunque no ofrecen resultados duraderos.

En la cocina, el estado de los utensilios marca la diferencia, pero también influyen otros hábitos.

Chefs reconocidos suelen remarcar errores frecuentes y compartir consejos clave, desde cómo manipular mariscos hasta técnicas para evitar que el pescado se pegue. Mantener el filo del cuchillo y aplicar estos conocimientos permite lograr mejores resultados, optimizar tiempos y cocinar con mayor seguridad todos los días.