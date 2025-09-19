A un paso de la Ciudad: el pueblo de Buenos Aires ideal para una escapada gastronómica
En la provincia de Buenos Aires hay un pueblo que sorprende a los visitantes con su impronta gastronómica y su identidad rural. Conocelo acá.
Rawson, en el partido de Chacabuco, viene ganando protagonismo como destino turístico gracias a la Fiesta del Alfajor Artesanal, un evento que reúne a productores, emprendedores y turistas de distintas partes de la provincia. Este encuentro no solo revaloriza la tradición pastelera, sino que también impulsa el crecimiento del pueblo y genera cada vez mayor interés en quienes buscan planes de fin de semana.
El atractivo de esta localidad radica en su sencillez: calles tranquilas, casas bajas, un entorno natural de llanura pampeana y la calidez de sus vecinos. Cada año, cientos de personas se acercan atraídas por la calidad de los alfajores, los desfiles, la gastronomía y la posibilidad de conectar con un ambiente rural a pocos kilómetros de la capital.
Además, septiembre es un mes ideal para organizar escapadas cortas dentro de la provincia, con temperaturas templadas que permiten disfrutar a pleno de caminatas, ferias y actividades al aire libre.
Qué se puede hacer en Rawson
La Fiesta del Alfajor Artesanal es el sello distintivo del pueblo. Durante este evento, los visitantes pueden probar alfajores de distintos sabores, participar en concursos y recorrer ferias con propuestas gastronómicas regionales. También se suman espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.
Más allá de la celebración, Rawson ofrece opciones para disfrutar en cualquier época del año:
Caminatas por sus plazas históricas y calles de tierra.
Recorridos por antiguas casonas y la parroquia local.
Paseos por los campos de la llanura pampeana.
Degustación de platos típicos preparados con recetas familiares.
El clima templado y los atardeceres amplios completan una experiencia que combina descanso, tradición y turismo gastronómico.
Dónde queda Rawson
Rawson se encuentra en el partido de Chacabuco, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Es un pueblo que mantiene viva la esencia de las localidades rurales, con celebraciones patronales, encuentros comunitarios y una marcada identidad cultural que atrae cada vez a más visitantes.
Cómo llegar a Rawson
Ubicado a 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede acceder fácilmente a Rawson a través de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 51. El trayecto en auto dura alrededor de dos horas, lo que convierte a esta localidad en una opción ideal para una escapada de fin de semana.
