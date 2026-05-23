El pueblito con aroma a tradición para pasar el 25 de Mayo al que podés llegar con la SUBE por menos de $500

En esta emblemática fecha patria, los visitantes podrán deleitarse con asados a la estaca, el clásico locro pulsudo, los típicos pastelitos, tortas fritas y mates en las plazas históricas del lugar. Además de la insuperable propuesta alimenticia en lugares tradicionales como el bar Manolo (Lo de Forte) y el asador Rosendo, los turistas pueden explorar la bellísima parada ferroviaria construida en 1908, la cual cuenta en su interior con un importante Museo Ferroviario y una Biblioteca Popular.