El pueblito con aroma a tradición para pasar el 25 de Mayo al que podés llegar con la SUBE por menos de $500
Ubicado a escasos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Villars emerge como uno de los destinos rurales más económicos para este 25 de Mayo.
Falta muy poco para el 25 de Mayo y miles de personas ya están organizando diversas escapadas cortas a pueblos de la provincia de Buenos Aires que respiran tradición criolla. En medio de los preparativos, y con el foco puesto en la economía familiar, la localidad de Villars se ha convertido en una opción sumamente atractiva.
Cómo llegar a Villars y disfrutar la gastronomía el 25 de Mayo
Ubicado a unos 80 kilómetros del centro porteño en el partido de General Las Heras, este tranquilo pueblo es conocido por sus centenarias casas de ladrillos, boliches de campo y gauchos auténticos cabalgando por las calles.
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Para aquellos que buscan maximizar el ahorro, una de las grandes ventajas de este destino es que se puede llegar en tren por un valor ínfimo. El servicio González Catán - Villars de la Línea Belgrano Sur tiene un costo máximo de solo $482,23 por tramo abonando con la tarjeta SUBE registrada.
En esta emblemática fecha patria, los visitantes podrán deleitarse con asados a la estaca, el clásico locro pulsudo, los típicos pastelitos, tortas fritas y mates en las plazas históricas del lugar. Además de la insuperable propuesta alimenticia en lugares tradicionales como el bar Manolo (Lo de Forte) y el asador Rosendo, los turistas pueden explorar la bellísima parada ferroviaria construida en 1908, la cual cuenta en su interior con un importante Museo Ferroviario y una Biblioteca Popular.
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