Ahorro para la tercera edad: los descuentos para jubilados en supermercados durante julio

Chango Más también brinda un 10% de descuento todos los días en las sucursales adheridas, siempre que el pago se realice con la tarjeta vinculada al cobro de la jubilación o pensión.

Por su parte, Supermercados Día ofrece un 10% de descuento los lunes mediante reintegro, además de promociones adicionales para quienes formen parte de Club Día. En algunas sucursales estos beneficios pueden acumularse con descuentos de bancos o billeteras virtuales.

Descuentos de bancos para jubilados y pensionados de ANSES

Además de las promociones de los supermercados, distintas entidades financieras ofrecen beneficios exclusivos para quienes cobran allí su jubilación o pensión.

Banco Nación permite acceder a un 5% de reintegro adicional pagando con BNA MODO en supermercados adheridos. El beneficio cuenta con un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000.

Banco Galicia ofrece hasta un 25% de descuento en supermercados, además de promociones en farmacias y ópticas y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés. Los topes mensuales alcanzan los $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle, en tanto, brinda un 20% de descuento todos los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más para los jubilados que cobran allí sus haberes. El beneficio tiene un tope de hasta $25.000 pagando con tarjeta de débito y de $15.000 si la compra se realiza mediante código QR.

Antes de realizar las compras, se recomienda consultar las condiciones vigentes de cada promoción, ya que pueden variar según la provincia, la sucursal, el medio de pago y la fecha. De esta manera, es posible combinar descuentos y maximizar el ahorro durante julio.