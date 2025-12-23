Alcohol y lactancia: claves para tomar decisiones y cuidar al bebé

Además, hay un aspecto clave vinculado a la seguridad: no se recomienda colechar cuando se ha consumido alcohol, ya que aumenta el riesgo de accidentes y de muerte súbita.

“Sabemos que el alcohol pasa a la leche materna en la misma proporción que se encuentra en la sangre de la madre, y que extraerse y descartar la leche no acelera su eliminación. Cuando el consumo es frecuente o sostenido en el tiempo, se han observado efectos negativos en los bebés, que pueden ir desde irritabilidad o sedación hasta alteraciones más importantes en su desarrollo. Por eso, es fundamental diferenciar un brindis ocasional en una celebración de un consumo crónico, que claramente implica mayores riesgos”, concluye Victoria Soares.

La información confiable resulta clave para que cada familia pueda decidir sin culpa ni juicios. El objetivo no es señalar, sino ofrecer herramientas que permitan priorizar el bienestar del bebé y de quien amamanta, entendiendo que cada decisión debe ser consciente y basada en evidencia.