Dio positivo en un control de alcoholemia y sorprendió con una insólita excusa: "Tomé vinagre"
Un conductor fue sancionado tras arrojar 1,21 gramos de alcohol en sangre durante un operativo en la Ruta 11 y aseguró que no había bebido alcohol, sino vinagre
Un episodio tan llamativo como preocupante se registró durante el fin de semana en una ruta del partido bonaerense de Pinamar, cuando un conductor fue detenido en un control de tránsito, dio positivo en el test de alcoholemia y ensayó una explicación que llamó la atención de los agentes: aseguró que no había consumido alcohol y que el resultado se debía a que había tomado vinagre.
La situación ocurrió en el marco de los operativos intensificados por el inicio del Operativo Sol, que refuerza los controles en plena temporada de verano. El hecho tuvo lugar en la madrugada del domingo, a la altura del kilómetro 393 de la ruta provincial 11. Allí, personal del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires realizaba un control rutinario de documentación y alcoholemia cuando detuvo al vehículo en cuestión.
El procedimiento se desarrolló con normalidad hasta que el test arrojó un resultado contundente: 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. Ante la consulta de los agentes sobre lo que había ingerido, el conductor respondió de manera insólita: “Tomé vinagre, no tomo alcohol”. La explicación fue reiterada incluso después de que el número apareciera en la pantalla del dispositivo, pero fue descartada de inmediato por los equipos técnicos, que confirmaron la validez del test realizado.
Como consecuencia del resultado positivo, los agentes procedieron a aplicar las sanciones correspondientes, en línea con la Ley de Alcohol Cero al Volante que rige en toda la provincia. El conductor fue multado, se le retuvo el vehículo y se le retiró la licencia de conducir, además de quedar expuesto a una suspensión prolongada del registro. La secuencia quedó registrada en video por uno de los agentes presentes y luego fue difundida de manera oficial.
Desde el Ministerio de Transporte informaron que este no fue un caso aislado. Durante el primer fin de semana del Operativo Sol se desplegaron controles nocturnos en rutas, autopistas y accesos al Corredor Atlántico, donde se detectaron alcoholemias aún más elevadas, con registros que llegaron hasta los 1,90 gramos por litro de sangre. En total, se controlaron más de 1700 vehículos y se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir.
Las autoridades remarcaron que estos operativos buscan prevenir siniestros viales en una etapa de alto flujo turístico y reiteraron la importancia de respetar la normativa vigente. “Con alcohol cero, la consigna es clara: si se toma, no se maneja”, señalaron desde el área de Transporte, al tiempo que advirtieron que los controles continuarán de manera permanente durante toda la temporada de verano.
