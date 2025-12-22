Dio positivo en un control de alcoholemia y sorprendió con una insólita excusa: "Tomé vinagre"

El procedimiento se desarrolló con normalidad hasta que el test arrojó un resultado contundente: 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. Ante la consulta de los agentes sobre lo que había ingerido, el conductor respondió de manera insólita: “Tomé vinagre, no tomo alcohol”. La explicación fue reiterada incluso después de que el número apareciera en la pantalla del dispositivo, pero fue descartada de inmediato por los equipos técnicos, que confirmaron la validez del test realizado.