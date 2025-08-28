La NASA descubrió un nuevo mineral en Marte que pudo formarse con agua y oxígeno

image

ratados al ser expuestos a temperaturas superiores a 100 °C, posiblemente por actividad volcánica o fuentes geotérmicas. El proceso liberaba moléculas de agua y dejaba un mineral más estable, con una huella espectral única que permitió detectarlo desde órbita.

Para la NASA y el Instituto SETI, el hallazgo refuerza la hipótesis de que Marte fue un planeta más “vivo” y dinámico de lo que se pensaba. El descubrimiento también alimenta la búsqueda de signos de habitabilidad, ya que agua, calor y oxígeno son elementos esenciales para la vida.

Aunque el mineral todavía no está reconocido oficialmente hasta que se encuentre en la Tierra, los investigadores destacan que su estructura cristalina y estabilidad térmica lo convierten en un candidato firme. Con este descubrimiento, Marte vuelve a sorprender y demuestra que aún guarda secretos cruciales para entender los orígenes de la vida en el universo.