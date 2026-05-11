Aristóteles: "El oyente empatiza con quien habla con emoción, incluso si dice disparates"
Para el pensador griego, un buen discurso no solo debe ser coherente, sino también capaz de conectar emocionalmente con quien lo escucha.
“El oyente empatiza con quien habla con emoción, incluso si dice disparates”, aseguró Aristóteles, destacando el poder de la emoción por encima de la lógica en ciertos procesos de persuasión. El pensador griego apuntó este pensamiento en su obra "Retórica", donde analizó cómo se construye el discurso persuasivo.
Aristóteles fue un filósofo de la Antigua Grecia y uno de los pensadores más influyentes de la historia. Su obra sentó las bases de la lógica, la ética y la retórica occidental, mientras que su pensamiento sostiene que la persuasión efectiva surge del equilibrio entre razón, credibilidad y emoción, conceptos que siguen vigentes en la comunicación actual.
A qué se refiere Aristóteles
Aristóteles, con su teoría del triángulo de la persuasión, se refiere a cómo se construye un discurso capaz de influir en las personas a través de tres elementos: la lógica del mensaje, la credibilidad del orador y la emoción que genera en el público. Su idea central es que la persuasión no depende de un solo factor, sino del equilibrio entre estos tres pilares.
En su pensamiento, el más determinante en la práctica es la emoción, ya que puede modificar el juicio de los oyentes y hacer que acepten ideas más por lo que sienten que por lo que analizan racionalmente. Por eso, Aristóteles explica que un buen discurso no solo debe ser coherente y verdadero, sino también capaz de conectar emocionalmente con quien lo escucha.
Discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, el legado del pensador griego influyó en disciplinas como la filosofía, la lógica y la retórica, dejando una base muy importante para el pensamiento occidental y la forma en cómo se entiende la comunicación hoy.
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