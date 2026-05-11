Aristóteles: "El oyente empatiza con quien habla con emoción, incluso si dice disparates"

A qué se refiere Aristóteles

Aristóteles, con su teoría del triángulo de la persuasión, se refiere a cómo se construye un discurso capaz de influir en las personas a través de tres elementos: la lógica del mensaje, la credibilidad del orador y la emoción que genera en el público. Su idea central es que la persuasión no depende de un solo factor, sino del equilibrio entre estos tres pilares.