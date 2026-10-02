Multas de tránsito en CABA: la guía para consultar si una infracción ya prescribió
Las multas de tránsito no permanecen vigentes de manera indefinida, aunque los plazos cambian según la jurisdicción y el tipo de infracción.
Las multas de tránsito pueden generar complicaciones al momento de renovar la licencia de conducir, transferir un vehículo o realizar otros trámites administrativos. Por eso, resulta importante conocer si existen infracciones pendientes y cuáles son los plazos establecidos para que una sanción deje de ser exigible.
La prescripción no funciona de la misma manera en todo el país. Si bien la Ley Nacional de Tránsito establece criterios generales, cada provincia y municipio puede aplicar normas propias según la gravedad de la falta y el estado del expediente.
Además, el vencimiento del plazo no siempre implica que la multa desaparezca automáticamente. En determinados casos, el conductor debe solicitar formalmente la prescripción ante el juzgado de faltas o el organismo correspondiente.
Cuándo prescribe una multa en la Ciudad de Buenos Aires
Según la Ley 451, la acción por faltas prescribe a los cinco años desde la fecha de la infracción, a menos que se haya cursado una notificación fehaciente al imputado, caso en el cual el plazo comienza a correr desde dicha comunicación.
De todas formas, cabe señalar que en los últimos años hubo fallos que recortaron el plazo en casos puntuales. Puntualmente, en 2023, un Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad declaró inconstitucional ese período y lo redujo a 2 años en un caso concreto.
Esta aplicación no es general ni automática, por lo que, aunque un planteo legal puede prosperar, un conductor no puede dar por hecho que una multa en CABA ya expiró a los dos años.
Cómo saber si una multa del auto está prescripta en CABA
Para consultar si una multa de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) prescribió, primero debés ingresar al Sistema de Consulta de Infracciones oficial de CABA con tu DNI o la patente (dominio) de tu vehículo.
El sistema te devolverá las infracciones en caso de que tengas. Caso contrario, podrás descargar el libre deuda. Luego, seguí los siguientes pasos:
- Revisá el estado de tu consulta.
- Si se registran infracciones, podrás descargar el comprobante para su pago.
- En caso de no registrar infracciones vigentes, podrás descargar el libre deuda correspondiente.
- Finalizá el trámite.
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