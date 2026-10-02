Multas de tránsito en CABA: la guía para consultar si una infracción ya prescribió

Esta aplicación no es general ni automática, por lo que, aunque un planteo legal puede prosperar, un conductor no puede dar por hecho que una multa en CABA ya expiró a los dos años.

Cómo saber si una multa del auto está prescripta en CABA

Para consultar si una multa de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) prescribió, primero debés ingresar al Sistema de Consulta de Infracciones oficial de CABA con tu DNI o la patente (dominio) de tu vehículo.

El sistema te devolverá las infracciones en caso de que tengas. Caso contrario, podrás descargar el libre deuda. Luego, seguí los siguientes pasos: