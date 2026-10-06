Beneficios para jubilados de ANSES: las cadenas de supermercados que ofrecen descuentos

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a ser de $435.748,51. A su vez, durante octubre continúa el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios comprendidos dentro de los parámetros establecidos.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo y reúnen las condiciones para recibir el refuerzo pueden alcanzar un ingreso total de $505.748,51 durante el mes.

En paralelo con la actualización de los haberes, los descuentos en supermercados aparecen como una herramienta adicional para aliviar parte de los gastos cotidianos de jubilados y pensionados.

Cadenas adheridas: días y porcentajes de descuento supermercado por supermercado

Las promociones no funcionan de la misma manera en todas las cadenas. Según el esquema informado, Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% de descuento de lunes a jueves, además de contemplar beneficios de hasta el 20% en determinados artículos de perfumería y limpieza.

Coto también cuenta con un descuento del 10% de lunes a jueves, mientras que Chango Más ofrece un 10% todos los días, con un límite de $1.000 por operación y un máximo mensual de $15.000.

En Día, el beneficio es del 10% los lunes y funciona mediante reintegro, con un tope de $2.000 por transacción.

También existen alternativas con porcentajes superiores. Toledo y Josimar llegan al 15% de descuento, mientras que La Anónima y Almacor participan con promociones del 10% durante los días establecidos para cada cadena.

Los beneficios pueden variar según la sucursal y la localidad. Por eso, es importante consultar previamente los comercios adheridos y las condiciones vigentes antes de concretar la compra.

Además de estas promociones, algunos bancos ofrecen reintegros adicionales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esas entidades.

Entre las alternativas informadas, Banco Nación suma un 5% mediante BNA+ MODO en cadenas seleccionadas, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000. Galicia ofrece beneficios de hasta el 25% y tres cuotas sin interés, con un límite mensual de $20.000 en supermercados.

Supervielle, por su parte, contempla un 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con diferentes topes según se abone con tarjeta de débito o mediante QR. También se informa un beneficio adicional de Banco Provincia a través de Cuenta DNI en determinadas cadenas.

No todas las promociones bancarias pueden combinarse automáticamente con los descuentos vinculados a ANSES. Cada beneficio establece sus propias condiciones, por lo que es recomendable comprobar si existe acumulación, qué productos participan y cuál es el tope de reintegro antes de pagar.

En términos generales, para acceder a Beneficios ANSES es necesario utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la prestación. Además, conviene conservar el ticket y el comprobante de pago en caso de que sea necesario realizar un reclamo posterior.