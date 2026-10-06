Beneficios para jubilados de ANSES: las cadenas de supermercados que ofrecen descuentos
Los jubilados y pensionados pueden acceder durante octubre a descuentos y reintegros en diferentes supermercados del país.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con diferentes alternativas para reducir el gasto en supermercados durante octubre. El esquema incluye promociones en algunas de las principales cadenas del país y beneficios adicionales ofrecidos por determinadas entidades bancarias.
El programa de Beneficios ANSES permite acceder a descuentos en comercios adheridos utilizando la tarjeta de débito vinculada al cobro de la prestación. No es necesario realizar una inscripción previa para utilizar el beneficio.
Sin embargo, las condiciones pueden cambiar según el comercio. Mientras algunas promociones aplican la rebaja directamente al momento de pagar, otras funcionan mediante un reintegro posterior. También pueden existir diferencias en los días disponibles, productos incluidos y topes.
Por ese motivo, antes de realizar una compra resulta conveniente verificar las condiciones de la promoción correspondiente a cada supermercado, especialmente cuando se busca combinar el descuento con algún beneficio bancario.
Aumentan las jubilaciones de ANSES en octubre 2026
Los haberes previsionales tienen en octubre de 2026 un incremento del 1,66%, correspondiente a la actualización mensual aplicada de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a ser de $435.748,51. A su vez, durante octubre continúa el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios comprendidos dentro de los parámetros establecidos.
De esta manera, quienes perciben el haber mínimo y reúnen las condiciones para recibir el refuerzo pueden alcanzar un ingreso total de $505.748,51 durante el mes.
En paralelo con la actualización de los haberes, los descuentos en supermercados aparecen como una herramienta adicional para aliviar parte de los gastos cotidianos de jubilados y pensionados.
Cadenas adheridas: días y porcentajes de descuento supermercado por supermercado
Las promociones no funcionan de la misma manera en todas las cadenas. Según el esquema informado, Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% de descuento de lunes a jueves, además de contemplar beneficios de hasta el 20% en determinados artículos de perfumería y limpieza.
Coto también cuenta con un descuento del 10% de lunes a jueves, mientras que Chango Más ofrece un 10% todos los días, con un límite de $1.000 por operación y un máximo mensual de $15.000.
En Día, el beneficio es del 10% los lunes y funciona mediante reintegro, con un tope de $2.000 por transacción.
También existen alternativas con porcentajes superiores. Toledo y Josimar llegan al 15% de descuento, mientras que La Anónima y Almacor participan con promociones del 10% durante los días establecidos para cada cadena.
Los beneficios pueden variar según la sucursal y la localidad. Por eso, es importante consultar previamente los comercios adheridos y las condiciones vigentes antes de concretar la compra.
Además de estas promociones, algunos bancos ofrecen reintegros adicionales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esas entidades.
Entre las alternativas informadas, Banco Nación suma un 5% mediante BNA+ MODO en cadenas seleccionadas, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000. Galicia ofrece beneficios de hasta el 25% y tres cuotas sin interés, con un límite mensual de $20.000 en supermercados.
Supervielle, por su parte, contempla un 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con diferentes topes según se abone con tarjeta de débito o mediante QR. También se informa un beneficio adicional de Banco Provincia a través de Cuenta DNI en determinadas cadenas.
No todas las promociones bancarias pueden combinarse automáticamente con los descuentos vinculados a ANSES. Cada beneficio establece sus propias condiciones, por lo que es recomendable comprobar si existe acumulación, qué productos participan y cuál es el tope de reintegro antes de pagar.
En términos generales, para acceder a Beneficios ANSES es necesario utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la prestación. Además, conviene conservar el ticket y el comprobante de pago en caso de que sea necesario realizar un reclamo posterior.
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