Beneficios para la tercera edad: los descuentos en supermercados que siguen vigentes para jubilados
Las ofertas buscan acompañar el consumo diario y permiten ahorrar en productos esenciales como alimentos, artículos de limpieza y perfumería.
Durante este mes, los jubilados y pensionados pueden aprovechar una serie de beneficios especiales en supermercados que incluyen descuentos, reintegros y promociones exclusivas.
Estas promociones forman parte de diferentes programas impulsados por ANSES, bancos y las propias cadenas comerciales. Según el supermercado elegido, el método de pago y el día de compra, los beneficios pueden alcanzar descuentos de hasta el 25% y reintegros de hasta $35.000.
Actualmente, varias de las cadenas más importantes del país cuentan con propuestas destinadas a jubilados, con rebajas que se aplican tanto en compras presenciales como en algunas plataformas digitales. Por eso, se recomienda revisar las condiciones de cada comercio antes de realizar la compra.
Los descuentos en supermercados que siguen vigentes en julio 2026
Los jubilados pueden sumar reintegros adicionales si cobran sus haberes en determinados bancos y utilizan los medios de pago habilitados.
En algunos casos, las entidades financieras como el Banco Nación ofrecen promociones especiales con devolución de un porcentaje de la compra (10%) o cuotas sin interés, lo que permite incrementar el ahorro mensual.
Para acceder a estos beneficios es fundamental realizar las compras con la tarjeta de débito donde se acredita la jubilación o pensión y verificar previamente los días de vigencia, los topes de reintegro y los comercios adheridos. Las promociones pueden variar según la cadena y la entidad bancaria.
El programa alcanza a miles de comercios de todo el país, incluyendo supermercados, farmacias y locales de cercanía, con el objetivo de mejorar el poder de compra de los adultos mayores en un contexto de inflación y aumento del costo de vida.
Antes de realizar las compras, se recomienda consultar las condiciones de cada promoción para conocer los límites de reintegro, los medios de pago aceptados y las sucursales participantes, ya que algunos beneficios pueden modificarse durante el mes.
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