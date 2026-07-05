Beneficios para la tercera edad: los descuentos en supermercados que siguen vigentes para jubilados

Para acceder a estos beneficios es fundamental realizar las compras con la tarjeta de débito donde se acredita la jubilación o pensión y verificar previamente los días de vigencia, los topes de reintegro y los comercios adheridos. Las promociones pueden variar según la cadena y la entidad bancaria.

El programa alcanza a miles de comercios de todo el país, incluyendo supermercados, farmacias y locales de cercanía, con el objetivo de mejorar el poder de compra de los adultos mayores en un contexto de inflación y aumento del costo de vida.

Antes de realizar las compras, se recomienda consultar las condiciones de cada promoción para conocer los límites de reintegro, los medios de pago aceptados y las sucursales participantes, ya que algunos beneficios pueden modificarse durante el mes.