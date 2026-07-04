ANSES confirmó un nuevo aumento y el bono para jubilados en julio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
De cuánto será la jubilación mínima en julio
Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a ser de $411.787,67, mientras que el haber máximo del sistema previsional asciende a $2.770.941.
Sin embargo, el dato más importante para los beneficiarios de menores ingresos es que el Gobierno decidió mantener el bono extraordinario de $70.000, medida que fue oficializada mediante el Decreto 532/2026.
Gracias a este refuerzo, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.787,67 durante julio.
Quiénes cobran el bono extraordinario de ANSES
El bono de $70.000 no está destinado únicamente a los jubilados que cobran el haber mínimo. También alcanza a otros beneficiarios del sistema previsional administrado por ANSES.
Entre quienes pueden recibir este refuerzo se encuentran:
- Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez.
- Madres de siete hijos o más que cobran una pensión no contributiva.
En el caso de la PUAM, el ingreso total de julio llegará a $399.430,13, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzarán los $358.251,36.
Por su parte, las madres de siete hijos o más continuarán percibiendo un ingreso equivalente a la jubilación mínima con bono, es decir, $481.787,67.
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