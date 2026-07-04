ANSES confirmó un nuevo aumento y el bono para jubilados en julio 2026

Quiénes cobran el bono extraordinario de ANSES

El bono de $70.000 no está destinado únicamente a los jubilados que cobran el haber mínimo. También alcanza a otros beneficiarios del sistema previsional administrado por ANSES.

Entre quienes pueden recibir este refuerzo se encuentran:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez.

por invalidez y vejez. Madres de siete hijos o más que cobran una pensión no contributiva.

En el caso de la PUAM, el ingreso total de julio llegará a $399.430,13, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzarán los $358.251,36.

Por su parte, las madres de siete hijos o más continuarán percibiendo un ingreso equivalente a la jubilación mínima con bono, es decir, $481.787,67.