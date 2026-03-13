Bioparque Puquén: el tesoro oculto de la costa chilena con piscinas naturales y un géiser marino impactante

Está situado a unos 140 kilómetros al norte de Valparaíso y Viña del Mar, lo que lo convierte en un destino accesible para quienes recorren la costa chilena y buscan descubrir atracciones naturales menos conocidas.

Cómo llegar a Bioparque Puquén (V Región)

Llegar al Bioparque Puquén en auto desde Santiago de Chile es un trayecto sencillo y bastante directo. El recorrido principal se realiza por la Ruta 5, avanzando hacia el norte durante unos 180 kilómetros hasta tomar el desvío señalizado que conduce hacia la localidad costera de Los Molles.

Una vez atravesado el pueblo, el parque natural aparece muy cerca de la costa del Océano Pacífico, en una zona de paisajes abiertos y acantilados. En total, el viaje demanda cerca de dos horas en auto, lo que convierte al Bioparque Puquén en una escapada ideal para quienes recorren la V Región de Chile.