Bioparque Puquén: el tesoro oculto de la costa chilena con piscinas naturales y un géiser marino impactante
Ubicado en Los Molles, este parque ofrece trekkings entre acantilados y avistaje de fauna. Conocé cómo llegar y qué hacer en este paraíso de la Región de Valparaíso.
Muchos viajeros que salen desde Buenos Aires eligen Chile y, cerca de Viña del Mar, se esconde el Bioparque Puquén, un parque natural de 200 hectáreas en la Región de Valparaíso. El lugar se destaca por sus piscinas naturales y por una formación rocosa donde las olas del mar expulsan agua con fuerza, generando un efecto similar a un géiser.
Qué se puede hacer en Bioparque Puquén (V Región)
El Bioparque Puquén cuenta con diferentes opciones para recorrer su entorno natural y descubrir la flora y fauna de la región. Dentro del predio hay dos circuitos de trekking: uno más extenso que puede llevar cerca de cinco horas, ideal para quienes buscan una caminata completa, y otro más corto y recomendado de aproximadamente un kilómetro, con senderos señalizados y varios miradores sobre los acantilados que permiten disfrutar del paisaje del Océano Pacífico.
Uno de los puntos más llamativos del recorrido es el acceso al Puquén, una cueva natural donde el agua del mar, al chocar contra la roca, sale expulsada con fuerza generando un efecto similar al de un géiser.
El trayecto hasta este lugar lleva alrededor de una hora y media entre ida y vuelta. Aunque el parque natural puede visitarse durante todo el año, muchos recomiendan hacerlo en primavera, cuando florecen las plantas nativas y se pueden observar aves migratorias que llegan a la zona.
Dónde queda Bioparque Puquén (V Región)
El Bioparque Puquén se encuentra en la localidad costera de Los Molles, dentro de la V Región de Chile. Este espacio natural está ubicado frente al Océano Pacífico, en una zona reconocida por sus paisajes costeros y su riqueza ambiental.
Está situado a unos 140 kilómetros al norte de Valparaíso y Viña del Mar, lo que lo convierte en un destino accesible para quienes recorren la costa chilena y buscan descubrir atracciones naturales menos conocidas.
Cómo llegar a Bioparque Puquén (V Región)
Llegar al Bioparque Puquén en auto desde Santiago de Chile es un trayecto sencillo y bastante directo. El recorrido principal se realiza por la Ruta 5, avanzando hacia el norte durante unos 180 kilómetros hasta tomar el desvío señalizado que conduce hacia la localidad costera de Los Molles.
Una vez atravesado el pueblo, el parque natural aparece muy cerca de la costa del Océano Pacífico, en una zona de paisajes abiertos y acantilados. En total, el viaje demanda cerca de dos horas en auto, lo que convierte al Bioparque Puquén en una escapada ideal para quienes recorren la V Región de Chile.
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