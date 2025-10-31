Bodegón en Buenos Aires: el lugar en el que sirven las mejores milanesas de la región

Embed - Nuevo bodegón La Normita en Vicente López

Dónde queda "La Normita Bodegón"

La Normita Bodegón está ubicado en Lavalle 1400, en pleno centro de Vicente López. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de encuentro ideal para quienes buscan restaurantes en Vicente López con platos abundantes y sabor auténtico, sin alejarse demasiado de la ciudad.

Cómo llegar a "La Normita Bodegón"

Llegar a La Normita es muy sencillo: cuenta con buena conexión desde CABA, y las líneas de colectivos 152, 161 y 184 tienen paradas cercanas, facilitando el acceso a quienes buscan dónde comer en Vicente López de manera práctica. El restaurante abre todos los días, al mediodía de 12:00 a 15:00 y a la noche de 20:00 a 23:00, horarios ideales para disfrutar de un almuerzo familiar o una cena relajada con amigos.