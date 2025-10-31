Bodegón en Buenos Aires: el lugar en el que sirven las mejores milanesas de la región
Descubrí en Vicente López, La Normita, el bodegón que no te podés perder: platos caseros, milanesa gigante y todo el sabor porteño en cada bocado.
Si estás buscando dónde comer en Vicente López, Buenos Aires y disfrutar de un auténtico bodegón porteño, La Normita es el lugar indicado. Con un ambiente cálido, platos caseros y su famosa súper milanesa gigante, se ha convertido en un referente de la gastronomía porteña de la zona norte.
Este clásico combina tradición y sabor en cada bocado, ofreciendo una experiencia que remite a los antiguos restaurantes de Buenos Aires, donde lo casero y lo abundante siempre son protagonistas.
Las especialidades de "La Normita Bodegón"
Aunque la estrella del menú es la súper milanesa con papas fritas, diseñada para compartir entre cuatro personas, su carta incluye una gran variedad de platos caseros que nunca fallan.
Entre ellos se destacan: canelones caseros, fideos hechos a mano, guiso de lentejas, raviolones rellenos, empanadas fritas, tortilla rellena, pastel de papas y tapa de asado con papas españolas.
Cada preparación se realiza con ingredientes frescos y naturales, garantizando un sabor auténtico en cada plato. El ambiente del bodegón también suma al encanto: familias, parejas y grupos de amigos disfrutan de un espacio acogedor que invita a compartir y sentirse como en casa.
Dónde queda "La Normita Bodegón"
La Normita Bodegón está ubicado en Lavalle 1400, en pleno centro de Vicente López. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de encuentro ideal para quienes buscan restaurantes en Vicente López con platos abundantes y sabor auténtico, sin alejarse demasiado de la ciudad.
Cómo llegar a "La Normita Bodegón"
Llegar a La Normita es muy sencillo: cuenta con buena conexión desde CABA, y las líneas de colectivos 152, 161 y 184 tienen paradas cercanas, facilitando el acceso a quienes buscan dónde comer en Vicente López de manera práctica. El restaurante abre todos los días, al mediodía de 12:00 a 15:00 y a la noche de 20:00 a 23:00, horarios ideales para disfrutar de un almuerzo familiar o una cena relajada con amigos.
